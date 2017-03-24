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基隆兇殺案！早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 品味義式經典 竟這麼容易?!
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《台股青紅燈》請國發基金改名

2017-03-24

■無尺碼

國發基金（原名：國家發展基金委員會）去年底制訂退場機制，最近退場原則出爐，上市櫃公司現金殖利率低於3％、連5年虧損列為優先釋股對象，其中生技股多家公司被點名，聽說這件事最近成為生技業的趣談，大家都說有哪幾家新藥公司可以在5年內獲利的，趕快去找國發基金投資。

我們看一下國發基金成立的宗旨，是促進產業升級、改善產業結構、協助產業研究發展及自創品牌，長期投資重要事業與計畫；所以怪的很，生技產業不是蔡總統推動的所謂「5+2」創新產業計畫之一嗎？台灣現在生技產業已經升級成功、在國際上地位跟台積電（2330）一樣嗎？

研發一顆新藥至少要花10年時間，而且是臨床越到後期，收的病人越多，錢燒得越兇，如果一家新藥研發公司每年研發支出只有一丁點，每年虧損都很少，才要懷疑是玩假的。這個道理立法院預算中心不懂，投資生技產業這麼多年的國發基金竟然也不知道？

被點名連續虧損的9家公司中，有6家是生技公司，其中3家新藥公司，2家蛋白質藥廠。這3家新藥公司，太景（4157）藥品去年剛開始上市，中裕（4147）的愛滋新藥可望今年拿到藥證，也已經完成授權，藥華（6446）的新藥也將在今年拿到歐盟藥證，這些公司燒大錢的階段告一段落，才要開始進入回收期，是真正代表台灣生技產業可以打國際盃的新里程碑，不知道哪一點不符合國發基金投資的宗旨？

國發基金用現金殖利率、虧損與否當作是否退場的條件，真的笑掉市場大牙，扶植產業竟然用這種量化指標做為評估條件，這跟投顧公司有什麼兩樣？乾脆改名「國發投顧」，才比較名副其實吧！

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  • 民進黨立委劉世芳（左起）、邱志偉、許智傑等人20日上午召開記者會，質疑行政院國家發展委員會明明有龐大的國發基金能作為中小企業融資資金基礎，卻未配合國家推動新南向政策，反而以效率低、所需時間較長的行政院公務預算方式編列資金，呼籲國發基金應「勇於承擔」。（記者劉信德攝）

    民進黨立委劉世芳（左起）、邱志偉、許智傑等人20日上午召開記者會，質疑行政院國家發展委員會明明有龐大的國發基金能作為中小企業融資資金基礎，卻未配合國家推動新南向政策，反而以效率低、所需時間較長的行政院公務預算方式編列資金，呼籲國發基金應「勇於承擔」。（記者劉信德攝）

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