《台股青紅燈》請國發基金改名
2017-03-24
■無尺碼
國發基金（原名：國家發展基金委員會）去年底制訂退場機制，最近退場原則出爐，上市櫃公司現金殖利率低於3％、連5年虧損列為優先釋股對象，其中生技股多家公司被點名，聽說這件事最近成為生技業的趣談，大家都說有哪幾家新藥公司可以在5年內獲利的，趕快去找國發基金投資。
我們看一下國發基金成立的宗旨，是促進產業升級、改善產業結構、協助產業研究發展及自創品牌，長期投資重要事業與計畫；所以怪的很，生技產業不是蔡總統推動的所謂「5+2」創新產業計畫之一嗎？台灣現在生技產業已經升級成功、在國際上地位跟台積電（2330）一樣嗎？
研發一顆新藥至少要花10年時間，而且是臨床越到後期，收的病人越多，錢燒得越兇，如果一家新藥研發公司每年研發支出只有一丁點，每年虧損都很少，才要懷疑是玩假的。這個道理立法院預算中心不懂，投資生技產業這麼多年的國發基金竟然也不知道？
被點名連續虧損的9家公司中，有6家是生技公司，其中3家新藥公司，2家蛋白質藥廠。這3家新藥公司，太景（4157）藥品去年剛開始上市，中裕（4147）的愛滋新藥可望今年拿到藥證，也已經完成授權，藥華（6446）的新藥也將在今年拿到歐盟藥證，這些公司燒大錢的階段告一段落，才要開始進入回收期，是真正代表台灣生技產業可以打國際盃的新里程碑，不知道哪一點不符合國發基金投資的宗旨？
國發基金用現金殖利率、虧損與否當作是否退場的條件，真的笑掉市場大牙，扶植產業竟然用這種量化指標做為評估條件，這跟投顧公司有什麼兩樣？乾脆改名「國發投顧」，才比較名副其實吧！
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