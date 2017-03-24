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中國納入MSCI機率逾5成

2017-03-24

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國指數供應商MSCI明晟表示，正在就是否將中國A股納入MSCI中國指數和MSCI新興市場指數一事，徵求市場參與者的意見，最快將在6月宣布。摩根士丹利預估，中國今年被納入MSCI的機率超過50%。

根據MSCI官網上的一份文件，MSCI提出將中國A股納入全球指數的縮小版方案，把股票數量從448檔減少到169檔，並建議納入可透過滬港通和深港通買賣的藍籌股。該方案將中國A股在MSCI中國指數的建議權重由3.7%降至1.7%，在MSCI新興市場指數的權重由1%降至0.5%；同時，在恆生中國企業指數（H股）掛牌的中國A股將被排除在外。

從2014至2016年，中國A股已連續3年闖關MSCI新興市場指數，但都鎩羽而歸。2016年6月15日，MSCI在官網宣布，拒絕將中國A股納入MSCI新興市場指數，理由是中國A股仍未達市場流動性與透明度的要求，但仍保留中國A股在今年的觀察名單上。

今年1月中國因實施資本管制，避免資金外流，導致人民幣續貶，當時MSCI執行長費南德茲（Henry Fernandez）警告，若中國進一步實施資本管制，中國A股完全納入MSCI指數的進程可能停止。

摩根士丹利最近發布報告表示，中國今年被納入MSCI的機率超過50%，未來10年整個中資股在MSCI新興市場指數的權重可能超過40%；預料未來36個月，中國境內債券將全部納入全球重要基準指數，如Global Agg、 WGBI，並在其中佔3%至5%權重，因而吸引2500億至3000億美元資金流入。

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  • 中國今年有逾5成機會入選MSCI。（歐新社）

    中國今年有逾5成機會入選MSCI。（歐新社）

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