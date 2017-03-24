低油價很傷 俄配合減產再延半年

2017-03-24

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕合眾國際社（UPI）引述加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）新報告指出，俄羅斯在石油輸出國家組織（OPEC）主導的當前全球原油減產行動中配合度不高，但由於低油價帶來的衝擊更大，未來寧願繼續和OPEC合作，加入預期延長的減產6個月時間。

負責監督OPEC減產協議的5國委員會成員週末將於科威特開會，考慮是否延長去年和俄羅斯等非OPEC產油國間達成的減產協議。監督委員會把俄羅斯納為成員，預期俄羅斯在非OPEC產油國中，可望對減產貢獻最大。

加拿大皇家銀行認為，俄羅斯參與減產行動，對OPEC主導的減產安排相當關鍵，儘管俄國總統普廷去年對減產行動提供的支持好壞參半。俄羅斯2015年曾公開批評，和OPEC合作是令人反感的提議。

不過，俄羅斯第2大石油生產商路克（Lukoil）主管上週卻表示，減產協議再延長6個月「是合理的」。儘管如此，俄羅斯整體減產執行率卻引發質疑，由於俄羅斯日產量只減少16萬桶，約是承諾減產量的一半。

加拿大皇家銀行本週報告指出，該行預期俄羅斯會繼續和OPEC合作，「我們認為（總統）普廷的利益將受另一輪油價重挫所傷害，因此，相信莫斯科終將加入延長減產的陣營」。

全球大油國減產行動實施首月，克里姆林宮發言人培斯科夫1月間向媒體表示，將 會堅定遵守減產協議，俄羅斯「正符合協議中所有項目」。

OPEC減產協議協助支撐國際油價今年多數時候在每桶約55美元價格狹窄區間交易，但美國頁岩油等石油生產增加的供給面壓力，使今年油價漲幅一部份回吐。根據彭博資訊，基準的布蘭特原油近月期貨週四（23日）於歐洲午盤報每桶50.84美元，漲0.39%。

俄羅斯經濟發展部長歐雷希金表示，美國頁岩油復甦，造成油價天花板；這可能成為OPEC考慮延長協議的強有力理由。OPEC主導的減產協議於今年1月實施、為期半年，該協議條款規定可因應市場情勢，再延長6個月。