惠譽警告 中企債務違約恐襲全球
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，中國公司債泡沫化，債務風險正走向全球；高風險中國公司海外發行「垃圾債」（投機級債券）激增，去年底以來已發售61億美元債券，為創紀錄一季。信評機構惠譽（Fitch）警告，更多中企爆發債務違約情況不會令人意外。
海外垃圾債有61億美元
惠譽亞太主權信評主管麥考麥克指出，中國經濟正在減緩，公司債務問題在中期內將越滾越大；理財產品規模高達GDP（國內生產毛額）的40%、金融體系內部槓桿率高，短期內令人擔憂，但中國監管機構可能還「未完全掌握」。
彼得森國際經濟研究所知名中國研究專家拉迪指出，中國真正問題在「國有殭屍企業」，即使沒有足夠獲利償還貸款或利息，仍持續借貸，導致債務激增。
多為房地產開發商
垃圾級中國公司大多為房地產開發商，在人行提高借款成本、監管機構遏制房地產融資後，這些借款人大幅削減境內籌資，轉向海外發債。彭博數據顯示，本季中國信評「AA」垃圾級的公司境內人民幣債券發行規模降至2011年來最低水準，僅剩313億人民幣（約45.4億美元）。
尋求高收益的全球投資人爭相購買中國公司以美元計價的垃圾債，使債券殖利率大降；美銀美林一項指數顯示，中國垃圾級美元債券殖利率今年已下跌了0.81個百分點至6.11%，接近紀錄低點。
投資機構警告中國垃圾債泡沫化風險。高盛集團日前表示，中國高收益房地產債券價值低；避險基金Double Haven資本表態正做空中國垃圾債。PIMCO亞洲信用研究部門主管穆克吉指出，投資人重心在高收益率，卻忽略了信貸風險，「投資人未在風險調整基礎上去分辨信用品質」。
中國公司去年債務違約數激增3倍多，低評級公司、尤其一些急需現金的中國開發商，今年開始轉往海外發債。例如，山東玉皇化工今年1月以「需求不足」為由取消原訂5億人民幣債券的發行，本週卻發行了3年期殖利率6.625%的債券達3億美元。
香港BFAM Partners高級信貸分析師Kenny Wu提醒，目前低評級中國開發商債券估值沒有反映基本面不佳的情況。2年前，香港上市的佳兆業集團成為首家在離岸市場違約的中國房地產企業。
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