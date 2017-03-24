公平會搜索扣押權 5月送審
2017-03-24
〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會擬修法增訂搜索扣押權。據了解，修法草案已出爐，公平交易法將增列第二十七條之一，賦予公平會在調查獨占、聯合行為、限制轉售價格等限制競爭案件時，查案第一時間就能聲請搜索票，針對涉案事業營業場所或住居所、交通工具、電磁紀錄及身體等進行搜索，以直接取得涉案事業內部違法關鍵證物。
修法草案預計五月送行政院審查，再送立院，拚本會期過關。
有關外界關切的人權，此次修法也明訂，公平會在搜索前必須報請檢察官許可，並向法院聲請核發搜索票，會同司法警察進行搜索，整個程序約需一到兩天，若法院不准，公平會就不能搜索；但若法院准許搜索，涉案一方仍可抗告，抗告成功公平會必須撤銷搜索，搜來證據也不能當違法證據。
根據公平會修法草案內容，將增列第二十七條之一，明文規定立案調查時發現如有必要，得對涉案事業的營業處所或住居所、所屬建築物或其他處所、交通工具、電磁紀錄及身體進行搜索，若發現可能涉案的其他人也可進行搜索，若發現可為證據之物，可當場扣押。
公平會副主委彭紹瑾說，此次修法參考各主要先進國家競爭法規定，發現各國對卡特爾行為、壟斷等惡性行為均可發動搜索扣押權，才會修法強化公平會調查手段，讓公平會在立案調查時就能介入查處，以直接取得事業內部違法關鍵證物；不過公平會裁罰限制競爭案件，還是採取先行政後刑事，也就是先罰錢並要求改正，若不改正才會涉及刑責。
彭紹瑾說，公平會可執行搜索扣押權的案件，僅限於限制競爭案，也就是聯合行為、獨占、限制轉售價格跟限制競爭四類案件，至於廣告不實等不公平競爭案件，不包括在內。
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