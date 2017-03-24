| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基隆兇殺案！早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 財經

公平會搜索扣押權 5月送審

2017-03-24

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會擬修法增訂搜索扣押權。據了解，修法草案已出爐，公平交易法將增列第二十七條之一，賦予公平會在調查獨占、聯合行為、限制轉售價格等限制競爭案件時，查案第一時間就能聲請搜索票，針對涉案事業營業場所或住居所、交通工具、電磁紀錄及身體等進行搜索，以直接取得涉案事業內部違法關鍵證物。

修法草案預計五月送行政院審查，再送立院，拚本會期過關。

有關外界關切的人權，此次修法也明訂，公平會在搜索前必須報請檢察官許可，並向法院聲請核發搜索票，會同司法警察進行搜索，整個程序約需一到兩天，若法院不准，公平會就不能搜索；但若法院准許搜索，涉案一方仍可抗告，抗告成功公平會必須撤銷搜索，搜來證據也不能當違法證據。

根據公平會修法草案內容，將增列第二十七條之一，明文規定立案調查時發現如有必要，得對涉案事業的營業處所或住居所、所屬建築物或其他處所、交通工具、電磁紀錄及身體進行搜索，若發現可能涉案的其他人也可進行搜索，若發現可為證據之物，可當場扣押。

公平會副主委彭紹瑾說，此次修法參考各主要先進國家競爭法規定，發現各國對卡特爾行為、壟斷等惡性行為均可發動搜索扣押權，才會修法強化公平會調查手段，讓公平會在立案調查時就能介入查處，以直接取得事業內部違法關鍵證物；不過公平會裁罰限制競爭案件，還是採取先行政後刑事，也就是先罰錢並要求改正，若不改正才會涉及刑責。

彭紹瑾說，公平會可執行搜索扣押權的案件，僅限於限制競爭案，也就是聯合行為、獨占、限制轉售價格跟限制競爭四類案件，至於廣告不實等不公平競爭案件，不包括在內。

廣告
  • 公平會主委黃美瑛（資料照）

    公平會主委黃美瑛（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公平會 搜索
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：公平會搜索扣押權 5月送審


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.