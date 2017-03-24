當沖降稅 最快4月底上路

2017-03-24

〔記者吳佳蓉／台北報導〕立法院財政委員會昨初審通過證交稅條例修正草案，當沖交易稅率由現行千分之三減半降為千分之一．五，實施期一年。財政部長許虞哲表示，若修法順利，新制最快四月底就可上路，台灣將成國際首個實施當沖降稅的國家，上路滿一年後，將再視證券市場成交量增加情形，評估是否延長。

許虞哲表示，估計當沖交易的證交稅稅率降為千分之一．五後，一年稅損約三十七．五億元，但若證券市場日均成交值能增加一百億元以上，即可彌補，「一年後，（降稅效益）很快可見真章。」雖然有委員提案希望實行期延長至三年，但考量當沖降稅沒有國家做過及財政狀況，「藥不要一次下太重」，先上路一年再評估較適當。

證交所董事長施俊吉表示，以當初ＥＴＦ開放當沖經驗來評估，當沖降稅後，集中市場當沖交易占總交易量的比重，可由現行十％提高至十五％，櫃買可由十五％提高至廿二．五％，其中集中市場的當沖交易量約可增加六十七億元、非當沖交易量增加一百億元。

雖然當沖降稅順利初審通過，但昨日財委會上，多位立委仍質疑，去年底金管會提出當沖降稅構想時，正逢台股低量，但近日台股於萬點大關前盤旋，成交量也逐步回升，二月日均量甚至達一○四六億元，如今是否還有降稅必要性；且單獨為當沖降稅，似乎有鼓勵賭博之嫌。

金管會主委李瑞倉回應，反對當沖降稅等於賭博的看法；台股交易量近期只是稍稍恢復，但與前幾年或證所稅上路前的水準相比，還是偏低，仍有賴當沖降稅來吸引短、長期資金，帶動股市資金動能。自從去年說要當沖降稅後，台股就在向上發展，連散戶也增加，政府既然說出口，就要做到，否則涉及信譽問題。