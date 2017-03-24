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基隆兇殺案！早餐店老闆殺妻、女後割頸自殺 品味義式經典 竟這麼容易?!
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兆豐銀檢討報告 立委轟官官相護

2017-03-24

〔記者王孟倫／台北報導〕時代力量立委黃國昌昨再轟兆豐銀紐約裁罰案！他在臉書發文表示，兆豐銀出具的調查報告令人非常失望，並未認真檢討責任歸屬與疏失；若兆豐案就這樣結束，那去年大動作的調查，真的只是在演戲，也讓人見識到，「財經幫」官官相護的功力。

有關兆豐銀行紐約分行受美國紐約州金融署裁罰一案，金管會在去年九月十四日公布對兆豐銀行及相關人員之調查及行政處分結果；由於外界不滿聲浪仍大，丁克華之後也請辭金管會主委。本案歷經半年多，兆豐銀行的檢討報告最近出爐，卻遭立委打臉。

調查結論與政院版相同

遭美方罰57億全民買單

黃國昌昨在立院財委會向金管會與財政部質詢，他抨擊，「兆豐銀的整份報告避重就輕，根本就是沒打算認真究責，五十七億全民買單！」

「令人失望透頂！」黃國昌隨後也在臉書發文表示，該項調查結論是制度面設計僵固、不良，未能符合日新月異之美國法令，除了對前董事長與總經理進行訴訟、行政懲處相關經理人，並無新增應問責名單。

他不滿地說，巴拿馬分行與紐約分行間可疑交易違反洗錢防制規定，正是去年遭裁罰的重點，而這個早就存在的問題，能算在「美國法令日新月異」的頭上嗎？早就知道，卻沒作為，過去相關官員的責任不必追究嗎？

黃國昌質疑，兆豐銀行早就發現巴拿馬分行與紐約分行間在二○一○到二○一二年的交易，違反洗錢防制規定，還曾遭裁罰，當初為何沒有改善？為何放任這種情形繼續存在？黃國昌指出，金管會與財政部竟然回應，兆豐銀出具調查報告結論，與行政院相同，顯然是官官相護、未能究責。

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