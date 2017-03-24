利率不變 匯率可望擺脫美黑名單

2017-03-24

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨召開理監事會議，連續三季維持代表政策利率的重貼現率一．三七五％不變。對於外界關注的匯率議題，央行總裁彭淮南說：「當然我也知道出口商對新台幣升值關切，但央行對匯率沒有為所欲為的自由。」他也暗示，若美方不更改指標，台灣有機會從匯率操縱的觀察名單中移除。

新台幣昨以三十．四八八元兌一美元作收，今年來對美元升幅達五．八七％。彭淮南表示，以前新台幣升值，有位機械大老聲音就會很大，但這次大老不發言了，為什麼呢？因為他做了一些併購、創新，所以公司獲利能力很好，股價一直漲；他自己也講了，出口要靠提升生產力，不能光靠匯率。

彭︰匯率對出口影響已弱化

機械大老對這次升值不吭了

彭淮南指出，全球價值鏈深化，弱化匯率對出口的影響，觀察二○○四至二○一二年全球出口的「實質有效匯率彈性」，約為一九九○年代中期的一半，所以匯率對出口的影響減弱。

距離美國財政部公布最新「主要貿易對手國之外匯政策」報告已不到一個月，對於台灣先前被納入匯率操縱「觀察名單」，彭說，央行經常跟美方溝通，央行副總裁楊金龍也有跟美國財政部官員面對面溝通。

被問及美國公布報告前的心情？彭淮南用前央行總裁謝森中常告訴他的話表示，人要正面思考，心平氣和的話，面對困難都可以迎刃而解，但我們是小國家，小國有小國的為難之處。

至於這次有沒有機會從觀察名單中移除？彭淮南暗示，若美方不更改標準（滿足三指標中的兩項），就有機會。他說，台灣只剩「對手國經常帳順差超過ＧＤＰ（國內生產毛額）三％」這項標準跑不掉，小國因為分母（ＧＤＰ）小，所以很容易達到，瑞士、新加坡也是這樣。

他補充，假如今年美國對台灣大額軍售順利的話，台灣對美國出超將會非常非常小。

另，央行昨首度公布今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率預估值為一．二五％，高於主計總處二月預測值一．○八％。不過，彭淮南強調，台灣通膨壓力及展望溫和。

彭淮南表示，目前貨幣政策基調仍為適度寬鬆，未來是否調整利率，要看當前物價壓力，以及對未來物價展望，並考慮其他指標。