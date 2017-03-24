勞基法函釋逾800條 工總︰800個地雷

2017-03-24

〔記者羅倩宜／台北報導〕全國工業總會指出，勞基法相關函釋有八百多條，對於企業來說就像是八百個地雷，勞動部在對母法做出進一步解釋之前，應先盤點整理。工總秘書長蔡練生指出，中小企業資源少，母法都還沒弄懂，又要擔心踩到子法的地雷；「勞基法真的不要再解釋了，好好修法，保留一點彈性。」

勞基法從一九八四年實施以來，遇到疑義就以函釋來解釋。去年四月勞動部出版厚達數百頁的「勞基法法規彙編」，其中收錄迄今仍有效的函釋，居然多達八百條以上；新政府上台後，「知名度」最高的函釋就是「七休一」，勞動部在去年六月把它拿出來廢了，徹底翻轉過去可連續上班十二天的現象。

不要再函釋了 好好修法

工總秘書長蔡練生認為，面對勞基法，政府已經陷入「父子騎驢」的窘境；先創造一個沒有彈性的勞基法，然後再把「潘朵拉的盒子」打開，陸續替各行業排除在外；「現在又出現變形工時漏洞導致連續工作二十四天的議題，政府是否又因此要回歸七休一，再度失去彈性？」

蔡練生指出，真正連續工作二十四天的案例，恐少之又少，不適合拿這種特例來一再調整法令；「蔡總統一方面要求勞資雙方多協商，另方面卻放任七休一、加班費等規定入法，並沒替大家保留勞資協商的彈性。」

勞動部日前才公布「勞基法施行細則」，近期又要針對勞基法推出新的解釋。商總、中小企業總會、工商協進會均表示，新上任部長林美珠並未找他們進行溝通。

工總說，勞基法相關函釋有八百多條，有的連勞動部自己都不知道，更何況是連母法都還沒搞懂的中小企業；「你覺得小工廠的老闆，有閒工夫去翻幾百頁的法規嗎？」但這些函釋卻形同地雷，企業很容易踩到。

蔡練生促勞動部先好好盤點，把重複或不合時宜函釋先廢掉，「勞基法真的不要再解釋了，勇於認錯把法修一修。」