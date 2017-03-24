彭：勞動市場 要多點彈性

2017-03-24

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「一例一休」爭議不斷，中央銀行昨指出，台灣勞動市場規範標準偏高，造成勞動市場僵化，不僅使本地企業外移，外資也不願進入，影響台灣的就業機會。央行總裁彭淮南表示，勞動市場要有彈性也要有安全，「我們勞動市場可以彈性更多一點」。

央行昨召開理監事會議，參考資料花了相當多篇幅論述勞動市場議題，被視為彭淮南對「一例一休」的表態。不過，彭淮南表示，央行只是提出報告，建議勞動市場應該怎麼樣，對國家經濟發展才有幫助，台灣亟需建構「彈性且安全」的勞動市場。

藉限制彈性增福祉 適得其反

央行報告指出，台灣勞動市場規範標準偏高，不僅較英、美高，不少項目甚至較以勞動市場僵固著稱的德、法還要高，造成勞動市場僵化，也拖累「經濟自由度」排名；以美國傳統基金會最新排名為例，台灣總排名十一名，但勞動市場自由度卻落到一一五名。

而且，政府欲以限制勞動市場彈性來提高勞工福祉的美意，可能適得其反。以新加坡一九七九年的「工資調整政策」為例，未考量工資成長已經接近生產力成長的實際情況，敦促各行各業大幅提高工資來推升生產力，最終反而讓經濟走向衰退，勞資皆受害。

央行表示，根據學者研究，我國政府對勞動市場過度干預，勞動法令標準過高，造成勞動市場僵化，影響就業機會；建議政府應鬆綁勞動市場規範，朝基本工資、工時多元化，以及強化就業輔導、提升就業保險彈性方向發展。

央行表示，目前單一基本工資制度對年輕人、婦女等弱勢族群的就業有負面影響，應針對不同弱勢族群提出不同的基本工資制度。

此外，目前工時規範對營造業、住宿餐飲業等服務業有相當不利的影響，因為這些行業有三分之一對工時的安排有特別需求，政府宜針對不同產業擬定不同工時規範。

對媒體詢問實質薪資倒退的問題，彭淮南回應，企業獲利時應多拿一些盈餘分配給員工，工資有彈性容易達到充分就業，理想的工資制度應有一個固定工資、一個變動工資，變動工資按公司盈餘分配，「希望老闆將員工當成非常重要的生產要素，不是只對股東負責，也應該照顧員工，沒有員工哪有盈餘分配給股東？」