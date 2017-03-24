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穩懋減資瘦身 去年EPS6.04元

2017-03-24

〔記者張慧雯／台北報導〕穩懋（3105）減資瘦身有成，昨日公告去年營收為136.23億元、年增13%，稅後純益30.96億元、年增16%，每股稅後盈餘（EPS）為6.04元，創下近年最高紀錄；董事會也通過去年度盈餘分派案，擬配發現金股利每股4.5元。

穩懋2月合併營收為10.05億元，累計1~2月合併營收20.88億元。總經理王郁琦日前表示，預計今年在手機（cellular）、WiFi及基礎建設（infrastrucutre）3大主要營收項目都會持續成長，最看好「基礎建設」成長幅度最大，接下來則是手機與WiFi，而新切入的光學元件最快於今年第2季開始貢獻營收。

穩懋表示，從目前訂單來看，預估第1季合併營收將與去年第4季持平，毛利率則可望優於去年第4季。

穩懋昨日收盤下跌7元、以132元作收，近3個月來股價大漲近50%，外資昨日買超618張，但自營商卻賣超635張，目前券資比來到24%，盤中股價震盪劇烈。

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  • 穩懋砷化鎵產品應用面廣（記者張慧雯攝）

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