三星新機市況不明 雙鴻、超眾接單零星
2017-03-24
〔記者陳柔蓁／台北報導〕三星旗艦機款Galaxy S8、S8 Plus即將在月底上市，其散熱導管由國內2家大廠超眾（6230）及雙鴻（3324）分食，法人分析，消費者可能因Note 7的電池自燃疑慮卻步，新品效應有限，以至於三星第1批出貨量規模不大，對零組件廠也只會下小量單，預期三星的散熱導管單對超眾及雙鴻第1季營收貢獻有限，正式放量要等到4月以後。
三星旗艦機種S8散熱採用熱導管設計，散熱導管單價較模組高，以往三星的散熱供應廠有東芝、雙鴻、超眾，這次東芝的熱導管未通過認證，訂單由台廠雙鴻及超眾拿下，供應比重6：4，2月開始出貨，然而業界證實三星怕有庫存壓力，第1批訂單量小，對價格則是三緘其口。三星雖有將熱導管散熱向下延伸至中階機種的想法，但也要等到第2季。
即使沒有三星，超眾及雙鴻的散熱題材豐富，Intel今年推出新伺服器平台Purley，企業因雲端大數據對伺服器需求看增；電競、VR/AR、智慧手機等消費性電子產品應用日廣，網通與基地台逐漸普遍，以上原因對散熱產品的要求高，價格跟著上漲。
法人樂觀看待2家公司在伺服器散熱的表現，雙鴻以散熱導管加鰭片設計搶攻新平台的大型伺服器訂單，預估今年度營收比重能拉到10%。超眾伺服器散熱採VC散熱片設計，適用新平台的小型伺服器，且其品牌客戶對價格敏感度低，年度營收比重40%。
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