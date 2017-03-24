| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基隆兇殺案！早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 財經

中美晶去年每股稅後虧損2.77元

2017-03-24

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483，見圖，記者張慧雯攝）昨日召開董事會，通過去年財報合併營收315.99億元、年增11.8%，再創集團營收歷史新高，但稅後淨損15.89億元，稅後每股虧損2.77元；此外，董事會也通過發放現金股利，每股1.5元。

目前已公告去年財報者還有茂迪（6244）、達能（3686）、碩禾（3691）、元晶（6443）、新日光（3576）、昱晶（3514）。其中僅碩禾去年EPS26.42元、元晶EPS0.03元有獲利外，其餘業者都是虧損，茂迪每股虧損1.86元、達能每股虧損2.1元、新日光每股虧損6.53元、昱晶每股虧損5.02元；法人則預估，去年除碩禾與元晶獲利外，其他公司恐難賺錢。

中美晶指出，太陽能供應鏈價格大幅下滑、認列長期投資損失的份額、匯率虧損、償還借款費用等因素，是中美晶2016年營運淨損與每股虧損的主因。

至於今年發展，在系統電廠建置方面，旗下的旭鑫能源將以行動支持政府的太陽光電計畫，持續專案建置屋頂型系統、地面型及水上型系統的開發投資，獲取長期穩定報酬與現金收入。矽晶圓部分，中美晶認為，高轉換效率的產品仍是太陽能市場的主流產品，將加速開發次世代單、多晶高效電池利基產品，結合模組品牌經營、系統設置電廠及資源整合、降低成本。

廣告
  • 中美晶昨日召開董事會，通過去年財報合併營收315.99億元。（記者張慧雯攝）

    中美晶昨日召開董事會，通過去年財報合併營收315.99億元。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中美晶
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：中美晶去年每股稅後虧損2.77元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.