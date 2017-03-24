中美晶去年每股稅後虧損2.77元

2017-03-24

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483，見圖，記者張慧雯攝）昨日召開董事會，通過去年財報合併營收315.99億元、年增11.8%，再創集團營收歷史新高，但稅後淨損15.89億元，稅後每股虧損2.77元；此外，董事會也通過發放現金股利，每股1.5元。

目前已公告去年財報者還有茂迪（6244）、達能（3686）、碩禾（3691）、元晶（6443）、新日光（3576）、昱晶（3514）。其中僅碩禾去年EPS26.42元、元晶EPS0.03元有獲利外，其餘業者都是虧損，茂迪每股虧損1.86元、達能每股虧損2.1元、新日光每股虧損6.53元、昱晶每股虧損5.02元；法人則預估，去年除碩禾與元晶獲利外，其他公司恐難賺錢。

中美晶指出，太陽能供應鏈價格大幅下滑、認列長期投資損失的份額、匯率虧損、償還借款費用等因素，是中美晶2016年營運淨損與每股虧損的主因。

至於今年發展，在系統電廠建置方面，旗下的旭鑫能源將以行動支持政府的太陽光電計畫，持續專案建置屋頂型系統、地面型及水上型系統的開發投資，獲取長期穩定報酬與現金收入。矽晶圓部分，中美晶認為，高轉換效率的產品仍是太陽能市場的主流產品，將加速開發次世代單、多晶高效電池利基產品，結合模組品牌經營、系統設置電廠及資源整合、降低成本。