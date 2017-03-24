友訊2月每股稅後虧損0.16元

2017-03-24

〔記者王憶紅／台北報導〕友訊（2332）近期股價大漲，但基本面並無起色，2月營收14.95億元，稅後虧損1.01億元，每股稅後虧損0.16元。

友訊近期股價漲幅近30%，因此被證交所要求公布近期獲利。友訊昨公布2月營收年減23.42%，每股虧損0.16元，而1月營收11.14億元，年減26.55%，月減3.81億元，換言之，1月單月勢必也是虧損。

友訊近期股價可說從3月1日前董事長宣明智宣布卸任董事長職務後起漲，期間的3月14日公布去年第4季單季每股獲利0.18元，中止連7季虧損，但去年全年每股仍虧損1.5元，而董事會也在獨立董事的反對下，決議拿資本公積發放每股0.3元股利。

若從2月24日收盤的11.35元到昨日收盤14.65元計算，友訊近期漲幅高達29%。