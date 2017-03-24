聯發科Q1營業淨利恐季減70%
2017-03-24
〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計聯發科（2454）因認列處分傑發收益影響，本季獲利大增，但因需認列獎金費用，造成費用增加，影響本季營業淨利恐較上季大減70%，營業利益率落在2%左右，不如預期，外資保守看待後市，股價再次面臨月線保衛戰。
聯發科本季營收與毛利率預估維持不變，但將在本季認列處分傑發收益，業外進補50億元，推升本季稅前盈餘約62.7~76.6億元，但因認列收益，亦需同步認列獎金費用，營業費用大增，使得本季營業淨利降為10~12億元，引發昨日賣壓出籠。
法人指出，農曆春節過後，中國與印度智慧手機需求持續疲弱，預估聯發科第2季手機晶片出貨季增10%，由於缺乏高毛利晶片加持，短期內還無法見到毛利率回升跡象。
亞系外資擔心，聯發科營業利益率可能有更多下修風險，預估聯發科4G晶片市佔率將再下滑，今年合併毛利率約34.7%，明年可能下滑至33.6%。
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