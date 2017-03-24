蘋果OPPO訂單激增 敦吉今年獲利增2成
〔記者洪友芳／新竹報導〕通路與製造廠敦吉（2459）受惠客戶供應蘋果、華為、OPPO與VIVO等手機大廠的音圈馬達（VCM）激增，預估今年VCM機構件出貨量可望年增上看4成，VCM機構件毛利較高，有助提高敦吉今年獲利年增2成，每股盈餘4.5元。
敦吉資本額10.73億元，業務分通路、製造與驗證3大事業群，通路事業群代理日商Hitachi、瑞薩、新思等大廠零組件，約佔73%營收比重，但毛利較低，僅佔獲利比21%；製造佔營收比21%，但卻是敦吉獲利主要來源，約佔獲利比58%；驗證事業群佔營收比約6%，獲利比約21%。
敦吉製造事業群包括廈門廠與吳江廠，廈門廠主要生產繼電器、變壓器、VCM機構件、精密模具、塑膠射出成形、自動化設備等；吳江廠則與日商合作，主要生產手機鏡頭塑膠件、手機連結器等。驗證事業群的基地涵蓋台北、深圳、上海及吳江等，主要從事安規、電磁相容性的產品驗證。
今年EPS估4.5元
敦吉廈門廠陳松金表示，該廠的VCM機構件主要供應客戶的鏡頭承載圈、底座與無線耳機等，去年VCM機構件出貨年增54%，佔廠區營收約20%，自有品牌的車用變壓器與線圈約佔15%，其中，因手機走向雙鏡頭趨勢，估今年VCM機構件出貨量可望年增3~4成。
法人估算，敦吉的VCM機構件約佔中國手機市佔達2成，相較代理僅個位數毛利率，VCM機構件整體毛利率高很多，帶動今年製造事業群營收約可年增1成，但獲利將超過2成，全年每股盈餘約4.5元。敦吉規劃今年資本支出預計為3.4億元，其中製造事業群佔2.3億元，驗證事業群佔1.1億元。
敦吉去年合併營收120.05億元；營業淨利5.25億元，稅後盈餘3.97億元、年增1.53%，每股盈餘3.7元，較前年3.52元為高。日前敦吉董事會已決議去年盈餘擬將每股配發現金股利2.6元，佔盈餘的70%，敦吉表示，因今年投資額較大，保留部分盈餘進行投資，未來希望發放股利達盈餘的80%。
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