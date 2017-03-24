詩肯去年每股稅後盈餘3.82元

2017-03-24

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖家具品牌詩肯（6195）公布去年合併營收16.38億元，年增3.23%；稅後淨利1.64億元、每股稅後盈餘3.82元，則較前年衰退13.18%。

詩肯董事會決議去年每股擬配發現金股利3元，配發率達78.5%，創下連續6年配發現金達3元以上水準，以昨日收盤價51.8元估算，若順利填息，現金殖利率達5.8%。

詩肯表示，去年整體毛利率54%，較前年同期略減，主要因物流中心啟用後倉儲費用列為成本項目所致，下半年受惠於詩肯居家門市加速展店，以及單店平均月營收成長快速兩大效益，帶動營收與獲利擺脫上半年衰退困境。

詩肯去年第4季合併營收為4.69億元，年增11.50%；稅後淨利0.58億元、每股稅後盈餘1.35元，年增8.87%，連續兩季呈現正成長。

詩肯表示，去年詩肯柚木與詩肯居家兩大品牌占整體營收比重分別達87%與13%，全年旗下三大品牌門市數合計達107家（詩肯柚木83家、詩肯居家23、詩肯睡眠館1家）。

今年上半年，詩肯將保持門市結構優化與「細胞分裂」加速門市展店兩大策略，希望同步達到增加來客數、提升家具成交率的目標。