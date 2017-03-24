| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基隆兇殺案！早餐店老闆殺妻、女後割頸自殺 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 財經

去年北台代銷接案冠軍 海悅蟬聯10年榜首

2017-03-24

〔記者徐義平／台北報導〕2016年北台灣前十大接案量代銷排行榜出爐。根據《住展》雜誌調查，去年北台灣代銷接案榜首為海悅，接案量近700億元，更是自2007年攻頂後，連續10年蟬聯代銷接案量榜首。《住展》分析，海悅接案並不侷限於特定區域，甚至整個北北桃指標案，都可以看到海悅的足跡。

根據《住展》排行榜，北台灣接案量前五大依序為海悅697億、甲山林319億、慕樺廣告220億、新聯陽217億、創意家185.5億，6至10名則分別為鴻慶、華邦、萬群、新高創、璞園廣告，單一代銷接案金額均超過百億元。

《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，雖然2016年北台灣推案量衰退，但十大代銷新承接案量不減反增，高達2268.55億，較2015年增加325.95億，年增幅約16.8％，且入榜門檻也從2015年的81億推高至104.5億，顯示代銷業依然維持著大者恆大。

海悅去年接案是697億

2016年海悅一如預期摘下代銷界王冠，承接案量達697億，較前年的519.2億，大增約34.2％。海悅接案量大增，主要受到「和平大苑」、「森聯摩天41」等兩大豪宅400億案量挹注，維持霸主地位不墜。

甲山林去年承接案量為319億，亦比前年的178.5億大增約78.7％，增幅更勝海悅，去年排名則由前年的第四名一舉躍升至第二名。甲山林因「希望城市」、「江翠ONE」等兩大指標案熱銷，去年堪稱是豐收的一年。專精銷售豪宅的慕樺廣告，過去因銷售「松濤苑」相當知名，去年因新承接案量達220億的「琢白」，一口氣擠進排行榜第三名。

甲山林增幅大 躍居第二

新聯陽廣告因接案量萎縮至217億，排名由前年第二落居第四名，但今年受惠於「潤泰敦峰」、「華固名鑄」等指標豪宅案將陸續釋出，料案量將有顯著增長。第五名的創意家行銷，去年承接案量達185.5億，逾半量體來自於永和大陳義胞都更案「勝開大地」。

第六名鴻慶廣告為北市老牌代銷，華邦雖然北台灣只排名第七，卻是桃竹地區接案量最大的業者。排行第八的萬群廣告，是台中地區大型代銷，去年揮軍北上承接基隆「微笑台北」而入榜。位居第九的新高創雖也跨足台中房市，但主力仍在北台灣。璞園廣告由前年的第八落居第十，其承接建案多以訴求品質和地段為主。

廣告
  • 去年北台灣代銷接案榜首為海悅，接案量近700億元，連續10年蟬聯冠軍。（記者徐義平攝）

    去年北台灣代銷接案榜首為海悅，接案量近700億元，連續10年蟬聯冠軍。（記者徐義平攝）

  • 全球股市表格

    全球股市表格

  • 金鈔表格

    金鈔表格

  • 隔拆表格

    隔拆表格

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 房屋代銷 海悅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：去年北台代銷接案冠軍 海悅蟬聯10年榜首


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.