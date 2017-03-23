自備62頁投影片 王令麟求解除境管

2017-03-23

〔記者溫于德、楊國文／台北報導〕前東森集團總裁王令麟因掏空力霸、東森集團被判刑三年十個月入獄，但在獄中又被控行賄監所官員，前年十一月遭裁定限制出境、出海等強制處分至今。王日前聲請解除限制境管，台北地院昨開庭審理；他在庭上準備多達六十二頁投影片，強調自台開案至力霸東森案共五一九次出庭，均準時到庭，主張將他限制出境將是國家損失。

王令台患病 ６年３月刑期確定

此外，力霸案中，創辦人王又曾、王金世英案發後即潛逃美國，王又曾去年五月在美國車禍身故，王家多位子女落得被判刑下場，檢方針對長子王令台涉犯數罪聲請合併訂應執行刑，最高法院考量王令台患有巴金森氏症、心臟病，昨裁定須執行六年三個月刑期確定。

王令麟昨自辯，從台開案至力霸東森案十七年來、共五一九次開庭，均出庭受審、從未請假；且力霸東森案最後被判刑三年十個月定讞，他還自願提前入監服刑，對於遭判刑，均採坦然面對態度，從未出現逃亡念頭。

他指出，獄政案中他涉及行賄的物品僅僅只是「回禮的」五塊牛排、代購的二組（或一組）SK-II以及一盒水果禮盒，應是誤會一場；且他案仍有一．○七億元保釋金未發還，絕不會棄保潛逃，盼能解除境管，出國打拚事業。

涉行賄官員 王辯稱誤會一場

合議庭諭知將儘快做出裁定。

另，王令台在力霸嘉食化、力華票券和亞太固網掏空等三案中，最初被依違反證交法等罪判總刑期十五年三個月，高院曾訂應執行刑八年徒刑，後來因部分案件聲請減刑和改判成功，王令台也曾入監服刑並獲假釋，檢方因此再向法院聲請訂應執行刑。