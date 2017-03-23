聯邦銀配現金0.45元

2017-03-23

〔記者廖千瑩／台北報導〕聯邦銀（2838）董事會昨日通過2016年股利分派案，決議每股配發現金股利0.45元。

另董事會昨天也決議，擬辦理長期資金募集案，聯邦銀公告，將提請股東會授權董事會視市場狀況及未來該行資金需求，在適當時機辦理國內現金增資發行普通股或特別股，以籌措長期資金，發行總額以不超過100億元為原則。