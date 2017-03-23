利率估連3季不變 升息等Q4

2017-03-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天召開首季理監事會議，市場預期，連續三季維持代表政策利率的重貼現率為1.375％機率高，至於重啟升息的時點，可能落在第四季。

行庫主管表示，主計總處預測今年經濟成長率1.92％，甚至有機會挑戰「保二」，儘管現階段產出缺口依舊為負，但已無降息的急迫性，且全球經濟不確定性仍高，短期亦不用急著升息，預料央行將維持利率不變。

而美國聯準會（Fed）上週升息一碼（0.25個百分點），對於台灣是否跟進？央行總裁彭淮南本月初於立法院財政委員會備詢時以「不必然」回應。

彭淮南當時指出，央行貨幣政策是考量台灣經濟、當前物價壓力，以及未來通貨膨脹預期等，且目前消費者物價指數（CPI）在2％以下。該談話也讓外界解讀，央行可望連續三季維持利率不變。

第一金控主管表示，央行會考慮美國升息循環腳步，以及國內通膨展望作為是否調升利率的依據，內部研究團隊預期，台灣下次升息時點，可能落在第四季。

另一方面，行庫主管認為，美國財政部預計四月中旬公布最新「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，指控他國操縱匯率，在此之前，央行「以不變應萬變」應該會是不錯的策略。

根據國際清算銀行（BIS）統計，二月新台幣名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）分別為115.49、107.42，各創近16年、10年來新高。

匯銀主管指出，BIS計算的有效匯率指數基期為2010年，無論是NEER或REER，皆顯示新台幣過去一段期間呈現上升趨勢，與過去部分人士認為央行「阻升不阻貶」的看法剛好相反，更別說有在操縱匯率。