經部停審礦權展延半年 亞泥偷渡過關
〔記者黃佩君／台北報導〕現行礦業法陳舊且給予礦業過大特權，立院經委會20日通過提案，要求經濟部半年內暫停核可礦權展延，避免修法前業者闖關偷渡。但昨卻爆出亞泥早就展延20年過關，並以「含春節3.5個月」的史上最短時間通過。民進黨立委高志鵬表示，對經部混水摸魚不能接受；林淑芬也痛批礦務局根本是虛與委蛇，「知道法要修了，就趕快讓徐旭東通過」，要求應撤銷許可。
礦業法多年未修，民進黨立委管碧玲指出許多條文是「霸王特權、體貼財團」，不但過於陳舊，而且根本無任何罰則，過度保護礦業利益，亟需大修。高志鵬20日召開經委會檢討礦業法，會中通過「經濟部半年內暫停核可礦權展延」的臨時提案，避免業者搶偷渡，在修法前獲得長達20年的礦權展延。但儘管如此，礦務局卻早在赴立院報告前，於14日火速通過亞泥在花蓮縣新城、秀林鄉高達399公頃的大理石礦權展延。
修法前速審通過
林淑芬昨赴經委會踢爆此事，表示其他展延案至少18個月才審完，亞泥卻以含春節3.5個月的「史上最快速度」審完；且20日在經委會審查時，經濟部還不承認已通過此案，根本是虛與委蛇，耍弄立委。
林淑芬說，這根本就是「知道這個法有問題要修了，就趕快讓徐旭東通過，不要被規範到」。她痛批，經部之前「忘了告訴立委，亞泥通過了，已經管不到了」，根本是藐視國會。她也當場表示要求經濟部長及政委張景森，若未撤銷展延許可，絕不會善罷。她強調這不是反水泥業，但唯一要求是適用新礦業法，不要偷渡適用屢遭批評的舊法。
召委高志鵬批評，希望經濟部上緊發條，「若各種報告案都是混過今天就好」，這樣只會加強立法院監督的力度。
經濟部長李世光說，法規部分經濟部會重新檢視。他指出，依法經濟部仍可邀請相關單位在礦區現地做會勘與檢視，如果有違反公益的情況，仍然可以罰鍰或廢止礦權。
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