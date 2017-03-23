巨大美利達今年保守
2017-03-23
〔記者楊雅民／台北報導〕中國自行車市場「扯後腿」，巨大（9921）執行長劉湧昌表示，巨大下半年針對中國市場會有動作出來，期帶動集團年營收恢復正成長；美利達（9914）董事長曾崧柱則表示，中國自行車市場今年還是很差。
巨大董事長杜綉珍表示，過去兩年中國自行車市場疲軟，主要是過去幾年中國自行車市場呈現「井噴」現象，台灣在2007~2008年間也有過，現在只是市場回歸正常。
劉湧昌說，中國正積極推動「共享單車」平台，今年中國會丟出1500~2000萬台「共享單車」的需求，巨大預估半年內可以拿下約60萬台的訂單，4月開始生產，代步車訂單對巨大是新開發的市場，預期巨大中國今年產量和利潤都會改善很多。
至於歐美市場今年業績不會掉，會持續成長，巨大電動自行車進軍歐洲市場，去年銷量大增50%，且銷歐電動自行車一台平均單價為3500~4000元歐元（約12~13萬台幣），帶動巨大去年電動自行車年銷量已達25萬台。
巨大旗下女性自行車品牌「Liv」今年6月也將推出第一款女性電動自行車，預期將帶動巨大電動自行車今年年銷量，有機會重回昔日創下的30萬台規模；自有品牌人身和車身商品及零件也將是未來成長的主要動能。
曾崧柱則表示，全球匯率波動、英國脫歐、IS恐怖攻擊等因素，造成世界局勢不穩定，中國則因禁奢，加上霧霾影響戶外騎車意願，認為今年歐美自行車市場表現將持平、台灣也是持平，但「中國市場仍會很差，已經蹲兩年了」。
他預期，美利達今年成長動能仍在電動自行車，去年該公司電動自行車出貨量約5~6萬台，今年可望持續成長；至於今年營收和獲利是否恢復正成長？他說「衰退就衰退，我擋不了啊，連續成長10年了」。
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