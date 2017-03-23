路透指央行擋匯入阻升 央行駁「完全是外行話」

2017-03-23

〔編譯楊芙宜、盧冠誠／綜合報導〕路透昨日引述2位消息人士指出，在新台幣匯率處於逾2年高點之際，中央銀行要求一些外資保管銀行協助遏制新資金進入台灣金融市場，以減緩新台幣今年以來持續面臨升值的壓力。

路透報導 央行指離譜

消息人士指出，保管銀行處理外國投資人在一個市場的現金和證券業務，台灣一些外資保管銀行被告知，應向客戶勸說不要把新資金匯入。

報導引述1名知情人士表示，「我驚呆了，客戶已經買了股票，你卻不讓他們（把錢）匯入，那要怎麼結算這筆交易？」

對此，央行官員昨以「不可能」回應，並強調與事實不符。央行官員說，「這完全是外行話！」外資投資國內股市資金進出完全自由，怎麼可能買了股票，央行不讓資金匯入。

央行官員表示，路透這篇報導很離譜，央行關切外資「匯入後」是否確實依結匯申報「投資國內有價證券」的用途使用，若一週內不買股，就必須匯出，並沒有不准外資匯入。

路透報導指出，台灣央行由於擔憂被美國川普政府貼上「匯率操縱國」標籤，已縮手不再干預壓低匯價；央行轉向對外資保管銀行「勸說」，減緩新台幣升值壓力。美國4月中旬將公布主要貿易夥伴的外匯政策半年報，川普總統先前點名中國、日本、歐洲人為壓低匯率來增加出口競爭力，台灣也急於避免在匯率上觸怒美方。

新台幣兌美元今年已升值近6%，央行總裁彭淮南把新台幣走勢強勁歸咎於大量資金流入台灣，由於投資人受台灣上市公司股利豐碩所吸引。

外國資金強勁匯入台灣，不僅使新台幣成為今年亞洲表現次佳貨幣，也推升台股指數攀高至接近1萬點，21日收在9972.49點。台股17年來收盤尚未突破萬點關卡。路透引述金管會統計，1~2月外資淨流入59.6億美元，3月份迄今再添9.42億美元，外資淨流入台灣金額已超過去年全年55.6億美元。

富蘭克林證券投顧投資經理Leon Chu表示，或許央行正暗示新台幣匯價30.5兌一美元水準是其底線；不過「外資對政策干預感到不快」，長期這種做法將傷害國內股市，但短期可能增加單日交易量。