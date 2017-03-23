美時董座︰今年是獲利性成長的第1年

2017-03-23

〔記者陳永吉／台北報導〕特殊學名藥廠美時（1795）昨天公布去年財報，因為打消無形資產減損，導致去年每股虧損0.56元，不過，去年底由科技業轉戰生技業的新任美時董事長林群表示，無形資產的「地雷區」有7、8成已被清除，今年美時會努力做外銷，相信今年會是美時邁入獲利性成長的第1年。

美時去年第4季因提列無形資產減損4億元，分別認列於研發費用與推銷費用，導致營業費用上升，單季稅後淨損2.2億元，使得全年稅後淨損9200萬元，不過公司表示，如果不計算一次性的減損，則去年第4季營業利益較前一季跳升112%，全年營業利益應可達7.4億元，較前年成長65%。

無形資產地雷已清7、8成

林群表示，他到美時後會專注於3個方向，分別是併購、資本市場及財務整頓，其中併購標的目前已有洽談的對象，優先鎖定日本及中國，希望在這3方面努力下，2年內美時能脫胎換骨。

他認為，藥廠要提升毛利率不是太困難的事，重點是產品品項的優化，可能會處分一些不重要的藥證，買進一些重要的藥證，在優化產品組合下，希望3年內將美時現有的56%毛利率，提高10個百分點。

至於長期發展，林群希望以亞洲前3大學名藥廠為目標，做到營收5億美元、市值15~20億美元。