昱晶去年每股虧5.02元

2017-03-23

〔記者張慧雯／台北報導〕繼新日光（3576）21日公告去年虧損63.1億元、每股虧損6.53元後，昱晶（3514）昨也公告去年虧損22.54億元，每股虧損5.02元；不僅僅是法人，連業者私下都哀嘆：「今年要賺錢也很難啊！」

目前已公告去年財報者還有茂迪（6244）、達能（3686）、碩禾（3691）、元晶（6443）。茂迪去年虧損2.43億元，每股虧損1.86元，矽晶圓廠達能去年虧損7.34億元，每股虧損2.1元，碩禾去年EPS還有26.42元、元晶EPS則有0.03元；法人則預估，去年除碩禾與元晶獲利外，其他公司恐難賺錢。

昱晶表示，去年第3季大舉認列購料損失12億元，使得虧損幅度擴大，事實上，不少太陽能業者紛紛在去年第3季把該打的、該轉銷的都認列。

台新投顧表示，中國歷經2016年的搶裝，目前公布的2017年太陽能裝機目標略低於去年，至於美國對太陽能的補貼政策不明，今年裝置量不至於超過去年，難有高度成長；法人也建議，挑選太陽能股得從積極建置「電廠」的個股著手，否則在產品平均價格（ASP）難以上揚的情況下，要不虧錢真的不容易！