技嘉去年EPS3.64元 年增16％

2017-03-23

〔記者陳柔蓁／台北報導〕全球前3大主機板廠技嘉（2376）去年營收523.47億元，年增4.5%，毛利率17.33%，與前年持平；營益率3.23%，優於前年的2.46%；EPS3.64元，年增16%，優於法人預期的3.5元。

技嘉自有品牌伺服器經營有成，新客戶拉貨動能顯現，2月營收47.27億元，年增率高達42.6%，出貨動能可望延續至第2季。然第2季步入產業淡季，主機板的成長力道集中在下半年。

今年初美國晶片供應大廠英特爾（Intel）與超微（AMD）的處理器（CPU）在今年相繼釋出，但是與舊款相容性高，目前拉貨力道不明顯，法人預估技嘉的主機板出貨量第1季減少10%，約370萬片。