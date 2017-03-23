去年EPS 仲琦1.99元 漢平5.64元

2017-03-23

〔記者王憶紅／台北報導〕仲琦（2419）去年每股獲利1.99元，創10年新高，董事會擬配發每股1.8元，以昨日漲停22.6元計算，若順利填息，則現金殖利率約7.9%。

仲琦2016年合併營收87.62億元，創歷史新高；且在毛利提升及營業費用控管下合併營業利益達7.54億元，稅後盈餘5.22億元，每股稅後盈餘1.99元，年增97%。

董事會擬每股配發現金股息1.8元，其中盈餘分配每股配發1.65元、資本公積配發每股0.15元。

另外，仲琦子公司互動國際（6486）2016年每股獲利3.7元，董事會決議配發現金股利每股3.5元，對仲琦資金也將有所挹注。

〔記者陳柔蓁／台北報導〕世界級專業音訊產品ODM製造商漢平（2488）發布去年財報，營收、毛利率、EPS均衝上歷史高點。全年營收32.4億元，年增35%，毛利率27.35%，年增17.5個百分點，EPS5.64元，年增89%，將發放3.5元的現金股利。

隨著黑膠唱片興起，根據市調機構尼爾森的數據，流行音樂以黑膠唱片規格錄製的佔比，每年複合成長率約為2%。

漢平高毛利的唱盤類產品佔營收比重提高至6成以上。Truntable新產品陸續推出及新產線開出，與主要客戶Denon、Pioneer、Sony等日、韓、美等大廠往來穩定。以地區銷售別來看，美國佔大宗，預估全年拉貨旺季落在第3季。