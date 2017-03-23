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外資︰臻鼎獲利年增45%

2017-03-23

〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone 8下半年即將問世，PCB相關個股今年營運可望翻轉，歐系外資看好軟板廠商臻鼎-KY（4958）今年重返獲利成長軌道，獲利年增高達45%，主要成長動能來自取得蘋果與華為更多訂單，產品組合改善，以及打入蘋果類載板首波供應商行列，重申買進評等，目標價96元。

打入類載板首波供應商

法人預估，臻鼎今年合併營收可望年增15%，爭取到更多軟板市佔率，其中在蘋果軟板訂單市佔率從去年的24%增加到28%，明年可望再提升至32%，針對華為的軟板訂單市佔率則是從去年的15~20%，提高至25~30%，明年再增加至30~35%，臻鼎優勢來自研發能力、經濟規模以及優異成本控管，今年毛利率可望提升1~2個百分點。

歐系外資預估，因在蘋果軟板訂單市佔率提高，臻鼎今年毛利率將提升1.4個百分點，達到18.1%，今年臻鼎上、下半年營收比重約為4：6，首季因手機客戶庫存修正，軟板營收季減30~40%，硬式PCB季增10~20%，首季合併營收季減36%，類載板產品將自7月開始貢獻營收。

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