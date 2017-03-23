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蘋果AMOLED手機 LGD最快明年供貨

2017-03-23

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構Display Supply Chain Consultants（DSCC）指出，三星在2016年全球AMOLED手機面板出貨佔比高達97%，不過，三星幾乎獨佔地位將在2018年被LGD打破，即使如此，預估到2021年，三星仍將佔有全球5成市佔，中國雖然也積極加入AMOLED戰局，但DSCC預估，京東方至少要到2020年才有機會穩定供貨，搶到蘋果第3供應商的候選人資格。

蘋果即將於今年推出採用AMOLED面板的iPhone，在蘋果之前，三星與中國手機廠早已經採用AMOLED面板，DSCC預估2017年，將有5.25億支智慧型手機採用AMOLED面板，年成長42%，2021年全球採用AMOLED的智慧型手機將達12億支，其中有超過半數為三星與蘋果。

三星今年出貨量佔全球96%

DSCC指出，三星在2016年OLED出貨量佔比97%，預計2017年仍達96%，2021年才會跌落到63%，但仍具主導地位，主要是三星與一些設備商及材料商簽有某些獨家協議，能夠按照他們自己的技術製成客製蒸鍍設備，也包下某些設備商的產能，其他競爭對手要複製三星製程幾乎不可能。

也因此，在三星之後能穩定加入AMOLED手機面板供應者，DSCC看好LGD，DSCC指出，LGD最快2018年將供貨給蘋果，過去蘋果在LCD面板上可選擇對象多，至少超過3家，但未來幾年在AMOLED面板的選擇上，也就只有2家。

儘管中國陸續有多家廠商宣布投入AMOLED建廠，DSCC認為京東方最快能擠入蘋果供應鏈也是2020年之後，只是不能否認，未來全球在AMOLED市場上，除三星與LGD之外，第3到第7名可能都是中國廠。

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