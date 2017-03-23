蔡力行重返半導體業 擔任聯發科共同執行長
2017-03-23
〔記者卓怡君／台北報導〕暌違2年多，蔡力行重返半導體業！聯發科（2454）昨日董事會通過延攬蔡力行至聯發科擔任共同執行長的人事案，預計7月1日到任，未來蔡力行直接對董事長暨執行長蔡明介負責，同時在聯發科集團擔任集團副總裁。
有cost down天王稱號
業界人士分析，聯發科過去鮮少出現空降部隊，隨著未來積極朝集團化發展，勢必須進行重組與改革，蔡明介找了蔡力行來扮黑臉，最大考量點就是蔡力行沒有包袱、執行力強，適合進行改革；至於聯發科員工則擔心蔡力行有「cost down天王」之稱，未來是否大砍相關福利，引發員工高度熱議。
讓張忠謀復出的關鍵人物
蔡力行曾是台積電（2330）董事長張忠謀栽培多年的接班人，接下總執行長4年之久，卻因強勢裁員事件，被裁員工夜宿張忠謀家門口，張忠謀震怒，撤掉蔡力行總執行長的職務，蔡力行就此遠離權力核心，後來轉到中華電信擔任董座，小英政府上台後，蔡力行也跟著下台，現在轉戰聯發科，能否使聯發科走出毛利率探底的低潮，並加速發展5G新時代，備受矚目。
蔡明介表示，延攬蔡力行擔任共同執行長，一同規劃集團中長期策略藍圖，希望借重蔡力行過去在半導體、通訊領域的專才，以及國際化豐富專業管理經驗與能力，強化公司組織，拓展與客戶及產業鏈的夥伴關係，與現有經營團隊一同開創新局。
本季財測 每股盈餘倍增
此外，因處分轉投資傑發收益，聯發科昨日更新本季財測，單季營收536~591億元維持不變，毛利率32.5~35.5%也不變，但營業費用大幅增加，營業費用率由原27.5~31.5%上調至30~34%，營業淨利降為10.13~12.38億元，較上季39.8億元大減70%，但因處分業外轉投資收益挹注，預期本季每股盈餘將由原估1.47~1.79元，大增1倍到3.57~4.35元。
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