中國鄉村銀行爆債務違約 人行挹資搶救
2017-03-23
〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管中國人民銀行一直在收回市場資金，避免放款機構過度借貸，但彭博引述知情人士透露，在中國一些農村小型銀行因無法償還在同業間市場拆借來的債務而爆發違約後，中國人民銀行週二向市場挹注龐大資金。
包括農村信用聯合社、農村商業銀行在內的幾家銀行，週一因無法如期償還拆借來的資金而爆發違約，其中1家銀行沒有支付隔夜附買回交易的資金，金額約5000萬人民幣（以下同，730萬美元）。
本週中國貨幣市場利率升至2015年4月以來最高，主要因為季底放款機構囤積現金和金管機構嚴查等技術性因素，使一些小型放款銀行面臨流動性吃緊的壓力。
西班牙對外銀行（BBVA）表示，中國人行藉由讓借貸成本升高，向過度槓桿的放款機構示警。過去中國人行就常常讓貨幣市場短期利率飆高，阻止銀行業的過度借貸。
BBVA駐香港首席經濟學家夏樂表示：「中國人行想要警告小型放款機構，不要玩過度槓桿的遊戲，這是中國人行與金融機構之間的角力。」
中國人行從截至3月16日為止的16天連續從市場收回資金，16日當天還調高短期融資利率，為今年以來第2次。但商業時報報導，在傳出一些農村小型銀行爆發違約後，中國人行光在週二早上就透過7天期、14天期和28天期債券附買回，分別向金融體系注資500億元、200億元和100億元。
國泰君安證券固定收益分析師覃漢表示：「中國人行採取提高借貸成本，同時確保資金供應的政策，因此在經過季節性的流動性吃緊後，要看到附買回利率猛降相當困難。」
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