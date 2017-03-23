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英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
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義總理籲G7抵制川普保護主義

2017-03-23

〔編譯王惠慧／綜合報導〕義大利總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）週二會晤到訪的日本首相安倍晉三時，呼籲7大工業國集團（G7）高峰會今年5月在西西里島集會時，共同抵制川普的貿易保護主義政策。

義大利將在5月26日至27日於西西里島主持一年一度的G7會議，總理簡提洛尼在與安倍會面後表示，G7應堅定不移地支持開放的全球經濟，且這應要列為G7會議討論的首要事項。

在德國巴登巴登（Baden Baden）集會的20國集團（G20）財長會議結束後，因美國的立場，各國在會後共同聲明中，改變了過去「抵制一切形式的保護主義」的說法，而轉向「加強貿易對本國經濟貢獻」的需求。

簡提洛尼在與安倍共同出席的記者會上說，「我們希望，G7在陶爾米納（Taormina）的會議上，應該發出強烈且明確的訊息，清楚表明國際貿易的重要性，且拒絕任何保護主義的誘惑。」

美國總統川普上週與德國總理梅克爾會面時，在貿易問題上充滿歧見，美國除了退出跨太平洋夥伴協定（TPP）之外，也多次質疑世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制，同時也矢言要與加拿大、墨西哥重談北美自由貿易協定（NAFTA），簡提洛尼此番言論勢必碰觸到華盛頓的敏感神經。

英國《金融時報》指出，義大利前後任總理倫齊（Matteo Renzi）及簡提洛尼皆對貿易抱持著開放心態，由於受到出口成長的支撐，義大利經濟正緩慢復甦，因此自由貿易對該國的經濟更是至關重要。

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  • 義大利總理簡提洛尼週二會晤到訪的日本首相安倍晉三時，呼籲G7於5月在西西里島集會時，共同抵制川普的貿易保護主義政策。圖為簡提洛尼與安倍在記者會上握手。（美聯社）

    義大利總理簡提洛尼週二會晤到訪的日本首相安倍晉三時，呼籲G7於5月在西西里島集會時，共同抵制川普的貿易保護主義政策。圖為簡提洛尼與安倍在記者會上握手。（美聯社）

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