〈國際現場〉西爾斯百貨恐倒閉

2017-03-23

連年虧損和營收下滑的美國百年老店西爾斯百貨（Sears Holdings），週二向美國證管會（SEC）申報上年度財報（1月28日為止）時坦承，除非能貸到更多錢，以及從出售資產中籌措到更多資金，該公司對於能否繼續營運下去，持「高度的懷疑」。

儘管西爾斯百貨表示，希望繼續透過出售房地產和借貸等手段來籌措資金，以打消無法營運下去的疑慮，但沒有把握能籌措到維持營運的資金。截至上年度為止，該公司仍有近14萬名員工。

西爾斯百貨今年1月宣布，將關閉150家分店，隔月又公布重整計畫，希望每年削減10億美元成本，並藉由出售最有價值的品牌Craftsman給美國最大五金暨電動工具商史丹利百得公司（SBD）的收入，降低15億美元負債。

由於網購業者的競爭，近年來西爾斯百貨等美國傳統百貨業者都面臨營收下滑和虧損的情況。但西爾斯百貨由天堂跌落，也與該公司管理階層的不當決策有關，包括2003年出售逾300億美元信用組合給花旗銀行，以及與營運同樣走下坡的Kmart合併。

（編譯盧永山）