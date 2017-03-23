〈台股青紅燈〉台灣不能只靠台積電
2017-03-23
受美股重挫拖累，「權值王」台積電昨漲多拉回，台股在萬點關前倒退嚕。台積電重押台灣，佔台股市值比重達17%，近4年來員工數大增3成、達4.5萬餘人，但占我國受雇員工總數比重僅0.6%，台積電對台灣很重要，但光靠台積電，還是解決不了台灣陷入代工及低薪的困境。
台積電對台灣有多重要？台積電每年資本支出上百億美元，占我國民間投資總額近15%；去年獲利達3342.47億元，較全體銀行獲利還要高出一截。相較鴻海等EMS（電子專業代工）大廠，生產基地多在中國，鴻海全球超過120萬員工、台灣僅7千多人，台積電是重押台灣，在台擁有3座先進12吋超大型晶圓廠、4座8吋晶圓廠、1座6吋晶圓廠及2座後段封測廠，中國營收占比僅1成不到。
台股前10大市值公司占比超過4成，雇用員工數最多是國泰金的4.7萬餘人、再來是台積電的4.5萬餘人，台塑集團旗下的台塑化、台塑、南亞及台化都名列前10大市值公司，合計員工數約2.8萬人，還比不過一家台積電；台股前十大市值公司雇用員工數合計不到19萬人，占全體製造業及服務業受雇人數749萬人的比重僅2.5%。
台灣要解決產業轉型困難及青年失業、低薪難解，不能只靠這些龍頭公司。台灣的中小企業家數占比達98%，與瑞士的99%相當，但瑞士的人均所得超過台灣的2倍以上；原因是台灣被拉進快速量產、低毛利代工的全球化遊戲中，但瑞士依然專注在少量多樣、差異化及高毛利的產品。或許，台灣不用跟南韓比、也不用靠中國，效法瑞士才是出路。
（費特曼）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
- 英國國會恐攻 台灣遊客現場直擊影片曝光
- 不願都更家門被封 屋主︰市府是小偷
- 手球女國手殞落 去不了今天和學生約好的比賽…
- 國務卿不甩北約 川普5月現身安撫盟邦
- 《中英對照讀新聞》A company has created scentless fragrances that smell different on each wearer 一家公司創造無味香水使用者各有不同味道
- 經典論戰／金手套血訓 守備才是王道
- 北市取消代拆門檻 都更同意、反對戶都不領情
- 03/23 各報重點新聞一覽
- 司改會議》意見繁雜延宕議事 馮賢賢二度抗議
- 台超辣護理師菲律賓爆紅 台商笑稱實踐新南向
- 《看問題》該整頓了 租金應回歸市場機制
- Pandora粉嫩女力 忠於信念─激發女性自我認定 水彩暈染快樂能量
- 竹東狗狗公園傳毒狗 飼主怕怕
- 兩頭吃健保！30家醫院院外門診 一年內撤照歸建
- 英國會大廈外攻擊事件 1女子身亡
- 只對海倫清桃"不舉" 戴發奎沒事吧!
- 草屯撐竿跳賽 港空姐登台朝聖
- 當著女童面 大叔公車上掏鳥
- 大考入學調整方案座談會 挨轟「突襲」
- 南韓總統補選 蔡指示黨組觀選團
- 暖冬無雨 鹿茸減產二成
- 比肩毛鄧 「習思想」擬入中共黨章
- 文宣仿A片性暴力 台大雄友會坦承無知
- 印製里民電話簿 遭陳情洩個資
- 訪頂泰山巖 印尼留學生開眼界
- 《觀察筆記》消滅人孔蓋
- 賣命爬窗竟GG 柯佳嬿從這看出端倪
- 自由廣場》川普會用這十四個字嗎？
- 南投擬訂自治條例 輔導取代裁罰
- 毒梟大搖大擺走出法院「難怪民眾對司法失望」
- 聆聽台南小吃 文創展新品味
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rights advocate missing in China: family, friends
- 同婚釋憲明辯論 挺同反同各自表述
- 三總新試劑 3分鐘驗出致命肺炎
- LINE貼圖看起來好眼熟 網友酸：有些原創真好混
- 九九峰生態藝術園區 監委視察
- 法官交保大毒梟 遭二審「撤銷裁定」打臉
- 英電子裝置登機禁令 25日前實施
- 英國會外攻擊事件2死 全球網友祈福
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台股青紅燈〉台灣不能只靠台積電
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分