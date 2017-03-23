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〈台股青紅燈〉台灣不能只靠台積電

2017-03-23

受美股重挫拖累，「權值王」台積電昨漲多拉回，台股在萬點關前倒退嚕。台積電重押台灣，佔台股市值比重達17%，近4年來員工數大增3成、達4.5萬餘人，但占我國受雇員工總數比重僅0.6%，台積電對台灣很重要，但光靠台積電，還是解決不了台灣陷入代工及低薪的困境。

台積電對台灣有多重要？台積電每年資本支出上百億美元，占我國民間投資總額近15%；去年獲利達3342.47億元，較全體銀行獲利還要高出一截。相較鴻海等EMS（電子專業代工）大廠，生產基地多在中國，鴻海全球超過120萬員工、台灣僅7千多人，台積電是重押台灣，在台擁有3座先進12吋超大型晶圓廠、4座8吋晶圓廠、1座6吋晶圓廠及2座後段封測廠，中國營收占比僅1成不到。

台股前10大市值公司占比超過4成，雇用員工數最多是國泰金的4.7萬餘人、再來是台積電的4.5萬餘人，台塑集團旗下的台塑化、台塑、南亞及台化都名列前10大市值公司，合計員工數約2.8萬人，還比不過一家台積電；台股前十大市值公司雇用員工數合計不到19萬人，占全體製造業及服務業受雇人數749萬人的比重僅2.5%。

台灣要解決產業轉型困難及青年失業、低薪難解，不能只靠這些龍頭公司。台灣的中小企業家數占比達98%，與瑞士的99%相當，但瑞士的人均所得超過台灣的2倍以上；原因是台灣被拉進快速量產、低毛利代工的全球化遊戲中，但瑞士依然專注在少量多樣、差異化及高毛利的產品。或許，台灣不用跟南韓比、也不用靠中國，效法瑞士才是出路。

（費特曼）

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