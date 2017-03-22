Škoda搶攻大型房車市場

2017-03-22

Škoda以「聰明的就懂」品牌訴求打入台灣車市，連續3年創下兩位數成長，Škoda台灣分公司總裁李御林（左）表示，今年將以Superb Sportline做為第一款首發新車，搭載2.0 TSI引擎，0~100km/h加速僅需7秒，喊出「超級房車現在有了超級動力」，搶進大型房車市場，預估將帶動Škoda今年年銷量達5500輛目標。（圖文：記者楊雅民）