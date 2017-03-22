1月壽險業淨匯損358億 金管會︰仍可回沖

2017-03-22

〔記者王孟倫／台北報導〕壽險業這一波匯兌損失恐達1200億元，此議題在市場持續發酵；金管會昨天說明，1月壽險業淨匯損為358億元，2月數字未出爐，但幅度已縮小，兩個月合計最多500多億元；金管會並強調，這還屬於「未實現損失」，以後匯率若變化，還可回沖利益，實際衝擊應該有限。

曾經擔任過金管會主委的立委曾銘宗日前指出，新台幣近兩月升值5%，壽險業匯兌恐嚴重損失；由於近期台股上攻萬點，市場擔心，相關匯損訊息恐影響保險類股表現。

不只看升幅 須計避險利益

「不能直接拿升值幅度，來估算壽險業匯損金額！」金管會保險局官員表示，立委是拿沒避險的美元投資幣額估算，但未把避險利益算進去；官員說，根據統計，壽險業1月「匯兌損失」2271億元，但「避險利益」1913億元，也就是說，一來一往抵銷後，淨匯損為358億元。

官員指出，所謂避險利益，是壽險公司透過衍生性金融商品進行避險所獲得的利益，不能只看匯率變化。

此外，保險局也表示，壽險業也有「外匯價格變動準備金」可以支應，這筆錢是壽險業若有匯損，可以提列五成損失，降低損失。

業者可承受匯損壓力

不過，根據金管會統計，截至2月底，壽險業外匯價格變動準備金水位已降至231億元，跟去年底的441億元相比，整整減少了快一半，顯示壽險業確實承受新台幣匯損壓力！

對此，保險局有三項說明，第一、外匯價格變動準備金本來就是大水庫概念，具有調節避險的功能；第二、因應匯率波動，壽險公司都會有避險策略；第三、「淨匯損」屬於未實現損失，未來新台幣若貶值，帳上還可回沖。