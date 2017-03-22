綠能推Light2輕量化模組

2017-03-22

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能（3519）昨宣布與奇想創造合作推出「Light2」輕量化模組，可應用在太陽能的步道、隔音牆、BIPV建築系統、公車站及行動電源等產品；總經理林士源表示，今年綠能會調整產品線，朝「具利基型、能獲利」的產品發展，虧損項目會進行調整。

林士源指出，綠能已在自家廠區設置太陽能人行步道，依照每日實際發電量估算，每平方公尺一年發電量可達168度，而估計南台灣雙向設置1.7公尺寬的太陽能步道，每1公里即可提供台灣76戶4口之家的年度用電（依能源局統計台灣每人每天耗電5.1度）。

此外，為配合經濟部能源局推動水域政策，綠能科技推出輕量化模組具特殊背板複合材料設計，強化阻隔水域腐蝕能力；目前規劃與工研院綠能所在屏東水上浮力式場域進行測試，預期將正式導入浮力式市場，未來也可運用於各水域發電系統上。

太陽能電池應不會再跌

對於外界關心近期全球太陽能市況，林士源表示，今年全球太陽能裝置量持平，而去年價格急劇滑落，預期太陽能矽晶圓與電池價格應不至於跌破去年低點，目前綠能採取選擇性接單策略，且以超高效產品為主。