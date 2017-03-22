新日光 去年每股虧損6.53元
2017-03-22
〔記者張慧雯／台北報導〕新日光（3576）昨公告去年全年營收為165.37億元，不過去年持續進行中國及東南亞遷廠所衍生的產能閒置及相關費用支出，及配合公司轉型提列資產減損與商譽損失，加以太陽能市場產品平均銷售價格大幅下滑影響，稅後淨損達63.10億元、每股純損6.53元。
新日光表示，去年下半年中國市場多晶產能大幅增加，產能供給過剩導致產品平均銷售價格大幅下滑，新日光「選擇性接單」，同時持續進行中國及東南亞遷廠所衍生相關支出暨產能耗損的影響，致使營收衰退，且由於公司逐步轉型提列生產設備等資產減損及商譽損失，使得去年虧損幅度大增。
新日光指出，轉型除生產製造的部分外，也積極投入下游太陽能電廠業務，至今整個集團除累計已建置完成約200MW外，目前進行中的全球系統案源（pipeline）已達1GW，更設立一家海外獨立電商（IPP：Independent Power Producer）CFY，且將推動該IPP公司於香港上市；新日光也說，未來除可從系統開發、建置與銷售獲利外，並可享有IPP公司的潛在資本利得，預期整體轉型效益將從今年第四季起逐步顯現。
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