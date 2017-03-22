杜邦告侵權 客戶流失 碩禾全年EPS估僅4.33元

2017-03-22

〔記者張慧雯／台北報導〕因為遭杜邦提告侵權，客戶及市占率持續流失，凱基投顧昨日出具研究報告，預估碩禾（3691）正銀漿市占率將加速由去年的近30%萎縮到2017年的20%以下，今年全年EPS恐剩4.33元，凱基並將碩禾目標價從原本預估的210元調降至170元。

上季EPS僅有0.23元

碩禾上週才公告去年第四季財報每股稅後盈餘（EPS）僅0.23元，震驚市場，凱基再出具全年獲利預估只剩不到5元的報告，引發市場對太陽能的憂心。法人大多認為「太陽能電池廠今年要獲利機率很低，碩禾面對高度競爭，要像過去動輒賺幾個股本，恐怕也不可能。」

根據凱基投顧最新報告，預估碩禾正銀漿市占率將加速由去年的近30%萎縮到2017年的20%以下，今年EPS恐剩4.33元，維持「降低持股」評等；不過，碩禾在今年年初集團尾牙仍認為，今年獲利目標應該與去年相當，去年碩禾EPS還有26.42元，但與2015年EPS來到史上最高紀錄39.65元相較，一口氣就掉了10元以上。

昱晶、茂迪均改用杜邦

凱基報告內容認為，碩禾去年第四季營收季減僅7%，但單季每股盈餘卻只剩0.23元，去年第四季毛利率來到13.1%，營業利益率也只剩5.6%，兩項獲利性指標都創史上新低，證明了市場競爭造成市占率流失；報告也認為，碩禾在國際正銀漿的市占率持續下滑，雖然2016年表現弱化，但最差的狀況還會持續發生。

此外，凱基投顧也認為，因為杜邦告碩禾侵權，為避免外銷市場受阻，昱晶、茂迪等許多台灣電池廠捨棄碩禾改向杜邦購料，同時也計畫於2017年捨多晶而擴大單晶生產，碩禾市占將於今年度加速流失，此外，碩禾單晶正銀漿品質難以與杜邦匹敵，估計正銀漿出貨量將年減四成。

碩禾︰數字只是推測

凱基投顧預估2017年碩禾全年EPS僅剩4.33元，首季碩禾EPS也預估僅有1.09元，因此，將12個月目標價由原本210元下修至170元，維持「降低持股」的評等；不過稍晚碩禾僅澄清，這些數字只是推測，今年還有菲律賓廠的併網，因此電廠收入還可再提升，估計來自於電廠的獲利貢獻至少2億元；此外，子公司碩鑽在江蘇鹽城設廠，今年正式量產，屆時將建置84條鑽石線、50台的切片機，可達月產能2000萬片，都將挹注碩禾營收與獲利。