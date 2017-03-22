四週彈性工時 連上24天班是極端案例

2017-03-22

〔記者吳柏緯／台北報導〕與民生息息相關的桶裝瓦斯批發業及桶裝瓦斯零售業，將納入四週彈性工時適用範圍，勞動部將自今（二十二）日起預告，若各界沒有反對意見，預計最快四月六日就可公告、正式實施，工時及休假安排將更彈性化，必要時可調假、連上十二天班。

桶裝瓦斯業最快下月納入

一例一休上路後，不少瓦斯行因為人力不足，為避免牴觸《勞動基準法》第卅六條的規定，原先規劃「週日不送瓦斯」，不過被公平會否決，因此希望爭取納入適用四週彈性工時。

勞動部指出，瓦斯跟民眾生活息息相關，但法令規定零售業店面僅能放六桶瓦斯，存貨用完勢必得叫貨，因此工時必須更彈性；此外，這一行業的從業人員少、流動率高，遇急需人力時會有調度困難，與專家學者、業者開會研議後，認為有此需求，決定納入適用。

勞動部表示，未來正式公告後，瓦斯行跟分裝廠都可適用四週彈性工時，對工時的規定更寬鬆，可將四週共一六○小時的法定工時分配到個別工作日，每天工時上限為十小時，若調動休息日及例假日，最長可以連上十二天班。

對於四週彈性工時遭質疑，依據目前法令規範，雇主可要求勞工將兩週四天假排在頭尾，形成最長連上廿四天班卻不違法的漏洞情況。勞動部昨證實，目前法規確實可能出現這種狀況，不過這是極端案例，而且調假需經勞資協商同意，恐怕很少有雇主會這樣做，勞動部也會再調查相關行業有無這種狀況。

勞動部政務次長廖蕙芳說明，連上廿四天班的極端案例不違法，但也強調彈性工時制度與週休二日新制「一例一休」無關，要成為可合法使用四週彈性工時的行業必須經過勞動部評估、核准公告後才可適用，而且企業實施前，還要經過勞資會議同意，如果要實施在個別勞工身上，也要經過勞工同意。至於實務上是否真的有連上廿四天的情形，她表示，會持續蒐集是否有此狀況出現。