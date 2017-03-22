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房價若下修15% 近半民眾考慮購屋

2017-03-22

〔記者徐義平／台北報導〕根據房仲業者網路調查，有六十五％受訪民眾認為第二季房價持續走跌，低於第一季的七十三％，僅七％認為會上漲；調查並顯示，若房價較高點修正十五％，近一半受訪者認為會吸引他們進場購屋。

信義房屋針對會員進行第二季購屋意向調查，此次調查是近三季以來最不悲觀的一季，看跌比率減少八個百分點。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第三季的調查，也曾出現對於房市悲觀情緒收斂的現象，但當時有央行選擇性信用管制鬆綁的利多刺激，今年調查期間的情緒改善，並非單一政策利多帶動，應是房市已盤整修正一段時間，民眾逐漸認為政策不再像過去一路強力調控，信心慢慢從谷底回升；雖然購屋意願增加，但對於價格態度仍相對保守。

調查指出，約四十一％受訪者看屋已超過一年，另有二十九％找屋三個月以內；近六成受訪者認為，想要購屋區域近期房價已下跌。

值得注意的是，四十九％受訪者認為，房價較高點修正十五％會吸引他們購屋，一成受訪者表示不清楚，四成認為不會吸引他們進場。

曾敬德表示，民眾對房價看法的變化與市況表現相當，反映出當下民眾對房市沒那麼悲觀，但也不認為房價會立即反轉向上，因此遇到滿意的房屋與價格才會進場購屋；在民眾信心略回溫，但對價格態度仍保守的狀態下，預料房市呈現「價盤整量緩增」的機率較高。

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  • 六十五％受訪民眾認為第二季房價持續走跌。（資料照）

    六十五％受訪民眾認為第二季房價持續走跌。（資料照）

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