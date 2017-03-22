租稅新制上路 近6成房東喊漲
2017-03-22
〔記者徐義平／台北報導〕租金報稅及房客入籍等租屋新政上路還不到一季，超過五成租屋族明顯感受到租金上漲壓力，更有五十八．二％房東表明近期想漲房租；根據某房仲網路問卷調查，高達五十四．二％的租屋族認為租屋區域所在地的租金已明顯上漲，僅約三．六％表示租金下跌，其餘認為租金持平。
根據全國不動產在三月六日至十二日進行的網路調查，回收七五二份有效問卷顯示，租稅新制上路後，五十四．二％的租屋族明顯感受到租金調漲。全國不動產企研室主任張瀞勻分析，此波租金上漲的原因應該是政府想要透過租金報稅進一步掌握房東資訊，房東乾脆將稅負成本反映到租金上。
根據此調查，就算依新制，房東不可阻止房客租金報稅，仍有近三十六％房東不願意租客將租金報稅，甚至有近十六％房東透過漲租方式才願意讓租客報稅；但也有四成三的房東在不漲租的情況下願讓房客申報租金。
房客近兩成月薪付房租
至於租金佔租屋族薪資收入比率，約三十三．五％租屋族每月支出的租金占整體薪資一到兩成，相當於五分之一的薪水都繳給房東；高達五十九．一％的民眾表示，租屋不買房的主因在「自備款不足及薪資凍漲」，其次是不想背房貸，希望可享有更好的生活品質。
調查還發現，租屋族對租約強制公證接受度頗高，有八十八．六％的租屋族支持政府修法強制租約公證，但僅有五十八．三％房東支持。
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