台股青紅燈》什麼股票值得等待？

2017-03-22

距離萬點只剩27點，台股上萬點應該沒有懸念，但是，有沒有漲到自己的股票，對投資人才有意義；如果台股上萬點，而自己的股票卻停留在6、7千點，最好不要看股市行情，以免心情鬱卒。

本波漲勢主要由外資主導，最大助力則是蘋果。一顆蘋果不但救了台灣，而且還創下種種台股未見的奇蹟，最明顯的兩個︰一是大立光股價飆近5000元，一張股票約500萬元，足以在中南部鄉下買一棟透天厝；一是台積電市值破5兆元，逼近英特爾，成為全球最大半導體公司只剩咫尺。這是台灣企業從未達到的境界。

相對於此，很多股票仍在谷底。台積電衝到195元，而曾與之爭鋒，並稱晶圓雙雄的聯電，仍在12.3元，一個在天上，一個在人間。聯電看起來股價是不動如山，但難保哪一天投資人發現它的價值嚴重低估，或許也可以走出一波亮麗走勢。

到了萬點，尚未進場的投資人難免心癢難耐，但是漲多的股票買不下手，不甘心替人抬轎；低檔的股票又疑心其中有詐，可能踩到地雷，真是左右為難，進退維谷。一般人的心理，都是買低檔的股票，比較安心。

這是一種守株待兔的偷懶投資法，不必花太多心思，只要有耐心，就可能等到股價飆漲的一天。不過前提是基本面並無疑慮，而且股價淨值比夠低，才值得等待。（多哥）