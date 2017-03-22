中國海航集團 花22億美元買曼哈頓大樓

2017-03-22

〔編譯王惠慧／綜合報導〕彭博報導，中國海航集團斥資22.1億美元高價，收購紐約曼哈頓公園大道245號辦公大樓，該大樓的承租戶包括美國投資銀行摩根大通（JPMorgan Chase）。

報導引述兩名參與談判的人士指出，海航集團出價22.1億美元，收購紐約曼哈頓公園大道245號辦公大樓，將成為紐約摩天大樓最高收購價格之一，且至少會有一個合作夥伴與海航共同收購。

這棟辦公大樓的面積約為15.8萬平方公尺，租戶包括摩根大通。紐約地產商業雜誌《The Real Deal》也於週一早上報導這則消息。該大樓將由布魯克菲爾德房地產管理公司（Brookfield Property Partners）出售，另外有49%權益是由紐約州教師養老金計劃持有。

交易完成後，中資公司便在紐約曼哈頓核心區占有一席之地。該大樓向北3個街區外，即為2015年安邦保險集團以19.5億購入的華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria Hotel）。

海航集團自去年來一連串的收購行動，金額已超過300億美元，包括以65億美元收購希爾頓酒店集團25%股權，收購美國最大科技產品經銷商英邁國際（Ingram Micro），並買下美國避險基金公司天橋資本（Sky Bridge Capital）多數股權，本月海航旗下海航資本也才買下中國財經媒體「財經網」母公司聯辦財訊文化80%股權。