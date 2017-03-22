各國嚴審中企併購 去年750億美元交易告吹
2017-03-22
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕年利達（Linklaters）律師事務所本週公布的報告指出，中資跨境收購遭遇國內外監管機構的阻擋，去年宣布的2200億美元併購交易中，高達三分之一、約750億美元被取消或撤銷，多因國家安全或國家利益緣故而被阻擋。
年利達表示，各國及中國本身監管規定趨嚴，很大程度是對中國海外投資狂飆的反彈；併購交易被各國監管單位擋下的中國買家包含能源基礎建設、科技和電子業在內，這些產業對國家安全和國家利益相當關鍵。彭博數據顯示，過去10年來，中資海外併購支出呈15倍成長。
歐美基於國安因素去年擋下多件中資海外併購交易，例如：福建宏芯投資基金以6.7億歐元對德國半導體設備大廠愛思強（Aixtron）的收購，去年12月在連續遭到美國外商投資委員會（CFIUS）和總統歐巴馬反對下，以失敗收場；愛思強設備可做為武器系統半導體用途，愛國者飛彈防禦系統使用其技術來升級。
另外，中資GO Scale Capital收購飛利浦照明部門Lumileds的計劃，也因CFIUS反對，飛利浦去年1月主動取消規模達28億美元的交易。
中國憂資本外逃 增加審查對外投資
由於擔憂資本外逃，中國政府本身也開始增加審查對外直接投資，尤其針對體育和娛樂產業。彭博新聞引述消息指出，中資財團欲以7.4億歐元收購義大利前總理貝魯斯柯尼的AC米蘭足球隊的交易，由於合作夥伴中國國家投資控股旗下海峽匯富產業投資基金取消支持，主導談判的中歐體育投資管理長興公司處於獨力完成融資的困境。
中國人行副行長、外匯管理局局長潘功勝週一指出，去年中國對外直接投資快速成長，但發現涉及非理性及異常投資行為，如中企在海外收購了很多足球俱樂部，質疑有人藉此轉移資產。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 彭文正質疑錄音中斷 檢察官笑「本來就這樣」
- 3醉男開水門 水庫200萬公升水流光光
- 通苑白帶魚捕獲量 慘跌近9成
- 李沛旭癡纏小薰 受封「黏黏哥」
- 蔡小虎嘴快誤虧歌神 爆玖壹壹大頭症
- 馮勝賢4期許 盼培育更多大王
- 紙風車慶25週年 新月傳奇熊厲害
- 澎湖》湖西摩西分海 4月起管制開放
- 心靈導師坑8000人 判11年沒收172億
- 北韓再嗆美國 發布摧毀航母、轟炸機影片
- 長的美錯了嗎？哈佛研究：有害於愛情
- 北港朝天宮︰遶境炸轎3次就好
- 阿部寬月底快閃寶島 遺憾這件事
- 葛仲珊赴美開唱 上街宣傳
- 30年老屋占一半 苗縣推老屋健檢
- 國民黨團幹部交接 3黨魁選將到場
- 債台高築？ 中市府︰市民負債六都次低
- 中職主導一級賽事 高志綱︰賽是關鍵
- 自由開講》對於「權利」的想像
- 網紅自拍機 美圖T8今起預購
- 雪的禮讚─日本山形縣
- Jimmy Choo春夏 迷幻交錯─植物裝置藝術 蜂鳥羽毛色彩 層疊創作鞋履
- 中壢第一市場將重建 108年完工
- 遭爆聘女兒當國會助理 法內政部長下台
- 堵人頭黨員 國民黨訂「團進團退」條款
- 劉興欽漫畫教育館 內灣國小揭牌
- 潛艦國造啟動 8年下水
- 潛艦國造 紅區裝備仰賴外援
- 若遇警盤查 柯Ｐ：我像遊民嗎
- 兒童新樂園貓纜動物園 3/25及4/4兒童免費
- 試院審查會通過 遺屬年金提高至二分之一月退金
- 投縣農會改選閉門投票 民進黨批不透明
- 入學通知單寫生父母 領養人困擾
- 基隆2觀光巴士 年底上路
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet unveils US$1.5bn digital infrastructure plan
- 台北市府行動市政會議上路 議員批作秀
- 社論》深化「再次外來化」？
- 台積電市值破5兆 緊追英特爾
- 〈Let’s talk〉不願假裝普通朋友 想把女友拖出櫃
- 《中英對照讀新聞》First fluorescent frog found in Argentina 在阿根廷首度發現螢光蛙
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：各國嚴審中企併購 去年750億美元交易告吹
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分