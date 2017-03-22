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各國嚴審中企併購 去年750億美元交易告吹

2017-03-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕年利達（Linklaters）律師事務所本週公布的報告指出，中資跨境收購遭遇國內外監管機構的阻擋，去年宣布的2200億美元併購交易中，高達三分之一、約750億美元被取消或撤銷，多因國家安全或國家利益緣故而被阻擋。

年利達表示，各國及中國本身監管規定趨嚴，很大程度是對中國海外投資狂飆的反彈；併購交易被各國監管單位擋下的中國買家包含能源基礎建設、科技和電子業在內，這些產業對國家安全和國家利益相當關鍵。彭博數據顯示，過去10年來，中資海外併購支出呈15倍成長。

歐美基於國安因素去年擋下多件中資海外併購交易，例如：福建宏芯投資基金以6.7億歐元對德國半導體設備大廠愛思強（Aixtron）的收購，去年12月在連續遭到美國外商投資委員會（CFIUS）和總統歐巴馬反對下，以失敗收場；愛思強設備可做為武器系統半導體用途，愛國者飛彈防禦系統使用其技術來升級。

另外，中資GO Scale Capital收購飛利浦照明部門Lumileds的計劃，也因CFIUS反對，飛利浦去年1月主動取消規模達28億美元的交易。

中國憂資本外逃 增加審查對外投資

由於擔憂資本外逃，中國政府本身也開始增加審查對外直接投資，尤其針對體育和娛樂產業。彭博新聞引述消息指出，中資財團欲以7.4億歐元收購義大利前總理貝魯斯柯尼的AC米蘭足球隊的交易，由於合作夥伴中國國家投資控股旗下海峽匯富產業投資基金取消支持，主導談判的中歐體育投資管理長興公司處於獨力完成融資的困境。

中國人行副行長、外匯管理局局長潘功勝週一指出，去年中國對外直接投資快速成長，但發現涉及非理性及異常投資行為，如中企在海外收購了很多足球俱樂部，質疑有人藉此轉移資產。

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相關關鍵字： AC米蘭足球隊 中資海外併購 交易告吹 愛思強 監管
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