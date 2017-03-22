中國國務院：嚴防房市泡沫
2017-03-22
〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國政府近來頒布多項房市調控政策，希望為過熱的房地產市場降溫；中國國務院副總理張高麗日前表示，必須提早防範房市失控，否則很可能爆發泡沫危機。
英國《金融時報》報導，包括北京、上海及深圳等城市過高的房價，已讓中國民眾怨聲載道，同時，控制金融風險也成為2017年中國政府的首要課題。在「2017中國發展高層論壇」上，張高麗於開幕致詞時表示，「房子是用來住的，不是用來炒的」，強調要分類指導、因城施策，加速消化三、四線城市房地產多餘的庫存。
多項調控盼讓房市降溫
另外，包括中國國家發改委主任何立峰、中國人民銀行行長周小川、銀監會副主席王兆星、前財政部長樓繼偉等中國官員，也都在上週於不同場合對當前房地產泡沫提出警告。
根據《中國經濟網》報導，截至週二為止，本月份至少有17個城市推出新一波房地產限購、限貸政策，包括北京、廣州、石家莊、鄭州等城市。路透基於中國官方數據，調查70個大、中型城市房價，2月份中國房價年漲11.8%，今年1、2月房屋銷售年增8.9%，為兩年來最快增速。
北京正試圖在大規模停工、平息社會怒氣及大宗商品需求之間尋求平衡，以避免防止房市過熱之餘，危及中國整體經濟。瑞銀證券（UBS Securities）駐香港的中國首席策略分析師高挺週一在報告中指出，「房地產市場的反彈能否繼續，端看未來的房貸政策，這點仍有待觀察。今年下半年，房地產市場仍面臨不確定性，為經濟成長帶來下行風險。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 彭文正質疑錄音中斷 檢察官笑「本來就這樣」
- 3醉男開水門 水庫200萬公升水流光光
- 通苑白帶魚捕獲量 慘跌近9成
- 李沛旭癡纏小薰 受封「黏黏哥」
- 蔡小虎嘴快誤虧歌神 爆玖壹壹大頭症
- 馮勝賢4期許 盼培育更多大王
- 紙風車慶25週年 新月傳奇熊厲害
- 澎湖》湖西摩西分海 4月起管制開放
- 心靈導師坑8000人 判11年沒收172億
- 北韓再嗆美國 發布摧毀航母、轟炸機影片
- 長的美錯了嗎？哈佛研究：有害於愛情
- 北港朝天宮︰遶境炸轎3次就好
- 阿部寬月底快閃寶島 遺憾這件事
- 葛仲珊赴美開唱 上街宣傳
- 30年老屋占一半 苗縣推老屋健檢
- 國民黨團幹部交接 3黨魁選將到場
- 債台高築？ 中市府︰市民負債六都次低
- 中職主導一級賽事 高志綱︰賽是關鍵
- 自由開講》對於「權利」的想像
- 網紅自拍機 美圖T8今起預購
- 雪的禮讚─日本山形縣
- Jimmy Choo春夏 迷幻交錯─植物裝置藝術 蜂鳥羽毛色彩 層疊創作鞋履
- 中壢第一市場將重建 108年完工
- 遭爆聘女兒當國會助理 法內政部長下台
- 堵人頭黨員 國民黨訂「團進團退」條款
- 劉興欽漫畫教育館 內灣國小揭牌
- 潛艦國造啟動 8年下水
- 潛艦國造 紅區裝備仰賴外援
- 若遇警盤查 柯Ｐ：我像遊民嗎
- 兒童新樂園貓纜動物園 3/25及4/4兒童免費
- 試院審查會通過 遺屬年金提高至二分之一月退金
- 投縣農會改選閉門投票 民進黨批不透明
- 入學通知單寫生父母 領養人困擾
- 基隆2觀光巴士 年底上路
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet unveils US$1.5bn digital infrastructure plan
- 台北市府行動市政會議上路 議員批作秀
- 社論》深化「再次外來化」？
- 台積電市值破5兆 緊追英特爾
- 〈Let’s talk〉不願假裝普通朋友 想把女友拖出櫃
- 《中英對照讀新聞》First fluorescent frog found in Argentina 在阿根廷首度發現螢光蛙
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國國務院：嚴防房市泡沫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分