中國國務院：嚴防房市泡沫

2017-03-22

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國政府近來頒布多項房市調控政策，希望為過熱的房地產市場降溫；中國國務院副總理張高麗日前表示，必須提早防範房市失控，否則很可能爆發泡沫危機。

英國《金融時報》報導，包括北京、上海及深圳等城市過高的房價，已讓中國民眾怨聲載道，同時，控制金融風險也成為2017年中國政府的首要課題。在「2017中國發展高層論壇」上，張高麗於開幕致詞時表示，「房子是用來住的，不是用來炒的」，強調要分類指導、因城施策，加速消化三、四線城市房地產多餘的庫存。

多項調控盼讓房市降溫

另外，包括中國國家發改委主任何立峰、中國人民銀行行長周小川、銀監會副主席王兆星、前財政部長樓繼偉等中國官員，也都在上週於不同場合對當前房地產泡沫提出警告。

根據《中國經濟網》報導，截至週二為止，本月份至少有17個城市推出新一波房地產限購、限貸政策，包括北京、廣州、石家莊、鄭州等城市。路透基於中國官方數據，調查70個大、中型城市房價，2月份中國房價年漲11.8%，今年1、2月房屋銷售年增8.9%，為兩年來最快增速。

北京正試圖在大規模停工、平息社會怒氣及大宗商品需求之間尋求平衡，以避免防止房市過熱之餘，危及中國整體經濟。瑞銀證券（UBS Securities）駐香港的中國首席策略分析師高挺週一在報告中指出，「房地產市場的反彈能否繼續，端看未來的房貸政策，這點仍有待觀察。今年下半年，房地產市場仍面臨不確定性，為經濟成長帶來下行風險。」