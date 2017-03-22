OECD警告：中國金融風險加劇
創新行動未達到目標
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕經濟合作暨發展組織（OECD）警告，中國調整經濟結構、擺脫依賴低階製造業的創新行動未能達到目標，金融風險正在竄升，尤其應「緊急」解決公司債飆升、重工業產能過剩、房地產等資產價格泡沫的問題，否則將加劇「無序違約」風險。
無序違約風險將大增
OECD週二公布半年度經濟展望報告，預測中國今年經濟成長率6.5%、明年則進一步降至6.3%，並指出中國經濟結構「有序調整需要解決公司（財務）過度槓桿、房地產及重工業產能過剩、資產市場舉債過度投資」的問題，否則在房市價格已經「泡沫化」、公司負債嚴重之際，金融風險急速攀升。
OECD經濟部各國研究主任白瑞拉（Alvaro Santos Pereira）指出，中國公司債務約相當於GDP（國內生產毛額）的175%、遠高於2008年不到100%，為新興經濟體最高水準之一，光中國國有企業債務就占75%左右，「中國內部最大風險是在影子銀行和銀行體系累積和快速成長的信貸」。
籲加強淘汰殭屍國企
該機構認為，北京應在財務出現困境的產業加強淘汰「殭屍」國有企業，協助把資金導向更有效率的領域。
OECD經濟部中國地區負責人莫納（Margit Molnar）表示，我們相當建議中國政府取消對國企、其他政府與公共實體的「隱性擔保」，這類擔保使中國國企和地方投資平台繼續累積債務。
OECD報告指出，中國可能需要3年多時間才能降低小型城市的房地產過剩庫存。近期，儘管中國政府在一線城市推出抑制投機活動的措施，官方數據仍顯示今年前2個月中國房價年漲22.7%，高於去年12月漲幅16.8% 。
OECD認為，中國雖實施減稅、降低企業稅負，但金融穩定性受金融業和公司債務不斷攀升的破壞；中國的金融風險正在升溫，由於企業負債高、非銀行活動激增及產能過剩極為嚴重。
該報告指出，中國雖稱將GDP的2%用於研發、提供高額補貼，推動新專利申請數量大增，但這些專利絕大多數都是漸進式改良、並非創新，對生產率的影響不斷降低；OECD呼籲中國提高一系列領域的透明度，包括金融數據品質、公司業務在內，並加強保護揭露企業不當行為的檢舉者。
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標題：OECD警告：中國金融風險加劇
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