玉晶光2月虧損 Q1難獲利

2017-03-22

〔記者陳梅英／台北報導〕光學元件股玉晶光（3406）去年第四季每股稅後盈餘大賺3.16元，在法人力捧下，股價飛漲，今年以來漲幅超過1倍；不過，玉晶光訂單起伏大，2月合併營收驟降至3.52億元，昨發布自結財報，再度陷入虧損，每股稅後虧損0.53元，除非3月營收恢復至6億元以上，否則首季恐怕難以獲利。

玉晶光去年下半年受惠於蘋果iPhone手機鏡頭訂單，於第三季轉虧為盈，每股稅後盈餘1.15元，第四季在營收規模與第三季相仿下，獲利卻大幅成長，每股稅後盈餘達3.16元；儘管如此，玉晶光去年上半年虧損仍大，最後結算，2016年每股稅後依然虧損1.57元。

不過，玉晶光去年下半年獲利改善，獲得市場法人力捧，股價飆漲，幾乎每個月都被證交所要求發布自結財報，法人則預估玉晶光今年可望重返過去榮景，一年大賺1個資本額；只是，玉晶光訂單與良率狀況似乎還是不穩定，昨公布2月自結財報，果然再度陷入虧損。