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美光在台DRAM基地 8月投產

2017-03-22

〔記者洪友芳／新竹報導〕美商記憶體廠美光科技（Micron Technology）近期成功標得中科達鴻先進科技的拍賣資產並取得產權，將建立美光在台後段3D架構的DRAM先進封測生產基地，預計今年8月開始投產，美光將晶圓製造與後段封測整合在一起，昨也宣布美光在台成立DRAM卓越製造中心，市場解讀有助與台廠合作關係更加緊密，提高中科的工作機會。

美光繼收購華亞科後，近期以新台幣27.52億元標下達鴻科技位於中科后里的廠房，該廠將投資後段封測；美光預計將台灣打造為該公司的DRAM主要生產基地，以中科、林口兩地晶圓廠區加上後段封測進行垂直整合，今年預計在台增加1千名員工。

美光全球製造副總裁Wayne Allan指出，標購達鴻廠為該公司在台建立DRAM卓越製造中心的重要一步，也就是將晶圓製造與後段封測結合在同一地點，構建一個完整連貫的高效製造支援組織，提供更快的生產週期，有利於美光的業務和客戶。

美光新的後段封測生產基地預計8月開始投產，同時，新整合的卓越製造中心將為美光帶來更大的營運成本效益，有助在全球DRAM業務的發展。此一成本效益為美光在2017年分析師大會上曾提到，預估總金額達5億美元的營運優化計畫一部分。

美光並表示，後段封測業務將由營運長梁明成領導。梁在半導體產業擁有35年以上的豐富經驗，專業背景涵蓋前段晶圓製造和後段封裝測試。

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  • 美光宣布在台成立DRAM卓越製造中心。（歐新社）

    美光宣布在台成立DRAM卓越製造中心。（歐新社）

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